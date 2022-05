Beltur A.Ş Genel Müdürü Osman Cenk Akın Cumhuriyet’e konuştu: Hedefimiz ilk üç

08 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden olan Beltur A.Ş. İstanbul’un birçok noktasında kafe ve restoran hizmeti veriyor. Beltur A.Ş son dönemdeki hamleleriyle öne çıkarken yurttaşların da sık tercih ettiği yerlerdeki uygulamalarıyla da takdir topluyor. Gazetemize konuşan Beltur A.Ş. Genel Müdürü Osman Cenk Akın, hedeflerinin, Türk lezzet kültürünü unutmadan yeni trendleri de yakalamak olduğunu söyledi.

ÇAY VE KOLADAN ÇOK ÖTEYIZ

En büyük vizyonlarının “İstanbul’da yeme içme sektörü deyince akla gelen ilk üç markadan bir tanesi olmak” diyen Akın, Beltur’daki değişimi şöyle anlattı: Hitap ettiğimiz kesimlerin ötesinde hiç ulaşamadığımız pazarlar ve grupları nasıl Beltur’u kazandırabiliriz diye baktık. Algılanmayla ilgili bize tercih oluşturan noktalarda imajımızı değiştirmekle başladık. Logolarımızı değiştirdik. Masaya servis restoran işiyle başladık. Beltur’u bir nevi daha ihtiyaç giderici, çay, kola, tostla insanlar algılıyordu. Biz o imajdan sıyrılmaya çalışıyoruz. Çünkü biz çay ve koladan çok daha öte bir iş yapıyoruz. Sadece tostçu değiliz. Artık bunun yanında istemediğimiz kadar ürün çeşitlerine sahibiz. Önce algıyı ve bunu hissettirecek isimlendirmeyle başladık. Beltur, restoran, kafe, kafe plus gibi isimlendirmelerle içeride hangi menüye ulaşabileceğinizi gösteren isimlendirler yaptık.

UNUTULAN LEZZETLER

Unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri Beltur restoran menüsüne dahil ettiklerini anlatan Akın, artık menülerinde İstanbul, Osmanlı ve levanten lezzetlerin yer aldığını söylüyor. Akın, “Mutancana denilen bir şeyi tekrardan gündeme getirdik. Topikleri, lakerdaları tekrardan bünyemize kattık. İstanbul mutfağı dediğiniz olguyu bir şekilde bizim nihai tüketiciye de anlatma gibi bir hedefimiz oldu” ifadelerini kullandı.

BELTUR BURGER

Gençleri ve genç beyaz yakalıları Beltur’a çekebilmek için burger konsepti ortaya çıkarttıklarını belirten Akın, “Şu anda Beltur Burger 5 tane var. Mecidiyeköy ve Beşiktaş olmak üzere iki tane daha geliyor ve online satışa yöneliyoruz. Çok yakın zamanda burgerleri online satışa açıyoruz. Ön siparişle geldiğinizde beklememe gibi bir takım imkanlar sağlamaya başlayacağız. Şehir dışında ilk burger ve dondurma konseptimizi Hatay’a açtık. Hatay’da şu anda iki tane var. Artık İstanbul’un dışında da İstanbul markasının ve lezzetlerinin Türkiye’nin diğer şehirlerine de gittiği bir konsept haline gelmeye başladık. Başka illerlede görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

HATAY, KASTAMONU, KAYSERİ

Beltur olarak Türk mutfağıyla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Akın, “Sadece İstanbul’un tarihi lezzetlerine özel bir pop-up çalışması da yaptık. Bu pop-up’ın içerisinde, Beykoz paça çorbası, İstanbul kebabı, lakerdamız, topiğimiz, halka tatlımız, şekerparemiz vardı. Bunu bir fiks menüyle beraber bunu halka sunduk. 10 Mayıs-10 Haziran arasında Hatay Gastronomi Evi’yle beraber Hatay lezzetleri pop-upını açıyoruz. Arkasından Kastamonu’yla, arkasından Kayseri’yle arkasından da yine ünlü bir şefimiz Yunus Emre Akkor’la İstanbul saray balıklarını ön plana çıkartıyoruz” şeklinde konuştu.

UYGUN FİYAT

Çeşitli konseptlerinde farklı fiyatlandırmanın olduğunu anlatan Akın ‘Biz kaliteyi en uygun fiyatta veriyoruz’ diyor. Akın, “Kendimizi konumlandırdığımız noktada aynı segmentte yarışan bütün firmalarla çok iyi rekabet edebileceğimiz fiyatlarımız var. Haliyle rekabette fiyatlarımızı da oluştururken önce bir pazar araştırması yapıyoruz. Arkasından bu pazar araştırmasının sonuçlarına göre kendi maliyetlerimizi, içeriğimizi ve menümüzü oluşturuyoruz. Bir menü mühendisliğinden geçiyor. Bu mühendisliğin sonunda da hem menünün içeriği hem de fiyatlar oluşuyor. O yüzden gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki aynı kalitede ürünün muadilinden çok çok daha hesaplı fiyatlarla bize de ulaşabilirsiniz” dedi.

ÖYKÜSÜ OLAN KONSEPTLER HAZIRLIYORUZ

İstanbul’un tarihi dokusuna ve kültürüne uygun lezzetler ve ürün isimleri geliştirdiklerini söyleyen Akın, bütün konseptler için bir hikaye oluşturmaya çalıştıklarını belirtiyor. Akın, çalışmalarından ise şöyle söz ediyor: Biz sadece dondurmayı dondurma olarak satmıyoruz. Dondurma kupları waffle ve krep olarak da satıyoruz. Bunları da planlarken ünlü önemli şeflerle birlikte çalıştık. Dondurma menüsünü Elif Edes yaptı. İstanbul’a has birtakım çalışmalarla bunu gerçekleştirdik. Örneğin, dondurmada eskiden Arnavutköy’de çilek yetişirmiş. Çilekli, dondurmalı olan bir menünün ismini Arnavutköy koyduk. Domates, biber, patlıcanlı bir krebimiz var. Oradan Barış Manço’ya, oradan Moda’ya gittik. Bu çalışmayla aslında her birinin altında bir hikaye oluşturuyoruz. Nihayetinde hikayen varsa kazanırsın. Ve biz bütün bu yaptığımız konseptlerin her birinde birer hikaye oluşturmaya çalışıyoruz.

KALİTELİ VE TEMİZ HİZMET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Beltur A.Ş. İstanbul’un birçok noktasında kafe ve restoran hizmeti veriyor. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, 18., 19. ve 20. yüzyılın en güzel yapılarından olan Hidiv Kasrı, Malta Köşkü, Çadır Köşkü, Sarı Köşk, Beyaz Köşk ve Pembe Köşk gibi yapılar Beltur A.Ş. tarafından işletiliyor. Tarihi ve turistik köşklerle birlikte, restoran ve kafe hizmeti verilen diğer işletmeler ise Küçük Çamlıca Köşkleri, Küçük Çamlıca Su Köşkü, Üsküdar Paşalimanı Restoran & Kafe, Beltur Pendik Burger, Pendik Haveran Kafe, Yıldız Parkı Haveran Kafe, Haveran Kır Kahvesi, Miniatürk Beltur Restoran ve Gülhane Kandil Restoran.

KAŞIK VE ÇATTALLARIMIZ PLASTİK DEĞİL BAMBU

Beltur işletmelerinde geri dönüşümlü ürünler kullanmaya önem verdiklerini anlatan Akın sözlerini şöyle sürdürdü: Plastikten uzaklaşıyoruz. Kaşık ve çatallarımızı artık bambu kullanmaya başladık. Pipetlerimizi biyopipet kullanmaya başladık. İSTAÇ A.Ş.’yle bir projemiz var. İstanbul’un en büyük komposto makinası var. Bizim de belirli lokasyonlarından ürünleri topluyorlar ve kompostluyorlar. Ve onu tekrardan park bahçelerde veyahut da AĞAÇ A.Ş’de gübre haline getiriyoruz. Bütün lokasyonlarımızda geri dönüşüm kutuları olacak. Doğa dostuyuz da aynı zamanda. Beslenmeye dikkat ediyoruz. Biz insanları doyurmuyoruz. Biz insanları besliyoruz. Ruhu doyuruyoruz. Wi-Fi’siz müziksiz hiçbir yerimizin kalmayacak. Personel üniformalarını bile bir dizaynır arkadaşımıza ürettirdik. Haliyle personel üniformalarında da trendi yakalamaya başladık.

GLÜTENSİZ VE VEGAN BESİNLER

Beltur noktalarında vegan, vejeteryan ve glütensiz ürünler tüketen yurttaşlara yönelikte menülerin bulunduğunu anlatan “Yaklaşık 10 tane kendi üretimimiz olan sandviç ve tostlarımız var. Onları 15-20 taneye çıkartacağız. Burger’de de geldiğinizde bir vegan ve vejetaryen burger mutlaka buluyor olacaksınız” dedi.

MEVSİMİNDE DOĞAL ÜRÜN

Hedeflerinin, kültürümüzü unutmadan onu hatırlatarak trendi de takip etmek olduklarını söyleyen Akın, “Mevsiminde doğal ürünü tüketmekle ilgili bir yaklaşımımız var. O mevsimde hangi sebze varsa o ürün menüye giriyor” ifadelerini kullandı.

KADIN EMEĞİ DONDURMALAR

Beltur dondurmayı şu anda Unilever’le beraber ‘Kadınla Güzelleşen Külahlar’ projesi haline getirdiklerini ifade eden Akın projeyle kadın istihdamına katkı sunacaklarını söylüyor. ‘Projeyle sadece kadın istihdamı ve kadın dondurmacılar çalıştıracağız’ diyen Akın, “Bir ay içerisinde artık yerini almaya başlayacak. Mayıs’tan itibaren de kurulumlar gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

122 YER, BİN 102 ÇALIŞAN

122 lokasyonda bin 102 personelle hizmet verdiklerini söyleyen Beltur A.Ş. Genel Müdürü Osman Cenk Akın, “Çok yakında Esenyurt’ta ve Bağcılar’da iki tane daha kafemiz açılacak.