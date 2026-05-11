Esra Işık tahliye edildi... Nejla Işık: 'Anneler Günü hediyesi oldu'

Muğla'nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı çevresindeki 7 köyü kapsayan acele kamulaştırılmasına karşı yapılan bilirkişi keşfi sırasında yaşanan protestoların ardından “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 30 Mart’ta gözaltına alınan ve 42 gündür tutuklu bulunan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık tahliye edildi.

Milas 3. Asli Ceza Mahkemesi, Işık hakkında yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol talebiyle tahliye kararı verdi. Mahkeme, 26 Haziran’da yapılması planan duruşmayı da 1 Haziran’a çekti.

Danıştay 6. Dairesi’nin acele kamulaştırma kararlarını yürütmeyi durdurma vermesinin ardından tahliyeyi öğrenen İkizköy halkı büyük mutluluk yaşadı. Kızı için Milas Adliyesi’nde eyleme katılan anne Işık, tahliye haberiyle İzmir’e geldi.

"ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ OLDU"

Cumhuriyet’e konuşan Işık, “Zorlu bir yol, zorlu bir mücadele, açmış olduğumuz davalarda yürütmeyi durdurmayla böyle mücadelemize çok güzel bir can suyu oldu. Tek eksiğimiz kızımızdı. Kızımızdan ayrıydık. 42 gün dilek kolay haksız hukuksuz yere Muğla'dan Şakran’a gönderildi. ‘Sürgün edildim’ dedi kendisi de. Çok mutluyuz. Tebrik telefonları, destek telefonları her yerden, herkesten. Türkiye'nin dört bir yanından duyan arıyor mutluluğumuzu da paylaşıyor üzüntümüzü nasıl paylaştıysa. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yolda bizi, bu mücadelede yalnız bırakmayan bir bütün dostlarımıza, yoldaşlarımıza, avukatlarımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Anneler Günü hediyesi oldu ve önümüz bayram. Ben bayramı ayrı geçirmek istemiyordum. Çok şükür. Allah'ım kimseyi evladımdan bir dakika bile ayrı bırakmasın” ifadelerini kullandı.