Eşref Rüya'dan deprem mesajı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:06

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:06

Kanal D'nin iddialı dizisi Eşref Rüya, yeni bölümünde verdiği deprem mesajlarıyla gündem oldu. Demet Özdemir'in, 1995'te Afyon Dinar depreminde ailesini kaybeden ve kız kardeşiyle birlikte enkazdan kurtarılan Nisan karakterini canlandırdığı dizinin beşinci bölümü İstanbul'u sokağa döken 6,2'lik depremin akşamında ekrana geldi. Tesadüf eseri dizide yer alan depremin neden olduğu acılar ve acil yardımın önemi temalı sahneler sosyal medyada paylaşım ve yorum rekoru kırdı.

ANNE-BABASINI DEPREMDE KAYBETMİŞ

Nisan'ın, Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref'in bıçak yarasını pansuman ettiği sahnede 'Depremden sonra ilkyardım kursu aldım. Bende paranoya oldu' sözleri, vatandaşların acil yardım konusunda kendilerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Ceren Benderlioğlu'nun oynadığı Irmak'ın, Nisan'ı araştırırken onun hakkında öğrendiği 'Deprem hikayesi doğru. Anne ve babasını depremde kaybetmiş. Sadece kız kardeşi var' diyaloğu ise depremin doğurabileceği acı sonuçlara dikkat çekti.

NİSAN'DAN EŞREF'E İLK ÖPÜCÜK

Eşref Rüya, Nisan ve Eşref arasındaki ilk büyük yakınlaşmanın yaşandığı yeni bölümüyle takipçilerini yine ekrana kilitledi. Nisan'ın Eşref'e sapladığı bıçakla derinleşen ilişkide büyük kıvılcım, Nisan'ın Çiğdem Komiser'le buluşmak için gittiği parka Eşref'in gelmesiyle yaşandı. Eşref, Gürdal'ın Nisan hakkında yaptırdığı araştırmayla ilgili dosyaya bakmadığını söyleyerek ona olan güvenini ortaya koydu. Bu sırada Çiğdem parka geldi ve gerilim arttı. Nisan, Eşref'in Çiğdem'i görmemesi için tam gideceği sırada onu öptü.

ZİRVEDEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

İkilinin öpüşme sahnesiyle hikayede önemli bir eşiğin atlandığı Eşref Rüya, reytinglere ve soysal medyaya damgasını vurdu. Sahne, dizinin takipçileri tarafından paylaşım ve yorum yağmurunu tutuldu. Reytinglerde ise günün en çok izlenen yapımı Eşref Rüya oldu. Dizi AB izleyici kategorisinde 6,25 izlenme oranı ve 17,93 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 7,76 izlenme oranı ve 19,63 izlenme payıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

RÜYA GİBİ KADRO

Yapımını Tims&B'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın imzasını taşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.