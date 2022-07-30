Eşrefpaşa Hastanesi'nin doktorları hastanın ayağına gidiyor

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 06:11

İlk etapta Kemalpaşa’da başlatılan evde sağlık hizmeti adlı proje kapsamında tedaviyi hastaların evlerine götüren Eşrefpaşa Hastanesi, 15 araç ve 30 personel ile başlayan örnek çalışmayı diğer ilçelere de taşıyacak. Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel, “Hastanemizin İzmir merkezinde yürüttüğü bu hizmet için ilk birimi Kemalpaşa ilçesinde açtık. Ödemiş ve Bayraklı ilçesinde birer birim daha açmayı planlıyoruz. Hizmeti kent geneline yayacağız. Bu bir sağlık hizmeti değil, sosyal bir hizmet. Proje ile ayda ortalama 500 kişiye ulaşıyoruz” diye konuştu. Demirel, şunları söyledi. “Ekipler eve gidiyor, hastaların kontrollerini, tedavilerini yapıyor. Gerekirse reçete düzenliyorlar. Pansuman, kan tahlili gibi basit tıbbi müdahaleler yapılıyor. Hastaların raporları için hastanelerle iletişim kuruyoruz. İhtiyaç halinde hastaları uzmanlık alanına göre, o ilçedeki en yakın hastaneye nakil ediyoruz. Bunun dışında evden çıkamayan hastaların diş tedavisini evlerinde yapabilmek için özel ekipmanlar aldık, yakında evde diş tedavilerine de başlayacağız. Ayrıca evde hasta bakan ailelere hasta bakımı için eğitimler de veriyoruz” diye konuştu.