Estetik ameliyat sonrası bitkisel hayata girdi: Polis zoruyla evine gönderildi

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:56

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Sabrina Abbas, 28 Temmuz 2017'de, özel bir hastanede, aynı anda burun estetiği ile yağ aldırma ameliyatı oldu. Ancak, operasyonun ilerleyen dakikalarında kadının kalbi durdu.

Doktorların müdahalesiyle yaklaşık 4 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan Abbas yoğun bakıma alındı. Ameliyat sonrası bilinci kapanan kadın, bitkisel hayata girdi.

Sabah'ın haberine göre, 2 yılı yoğun bakımda olmak üzere 4 yıl hastanede yatan Abbas, 6 ay önce hastanenin şikayetinin ardından polis zoruyla eşi Rüstem Abbas'a teslim edildi.

EŞİ DAVA AÇTI

Eşine evde bakmak zorunda kalan Rüstem Abbas, eşinin tıbbi hata nedeni ile bu hale geldiğini iddia ederek Antalya 2'nci Tüketici Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı.

DOKTOR HATALI BULUNDU

Gelen son Adli Tıp Kurumu Raporu'nda ise anestezi doktorunun hatalı olduğuna yer verildi. Abbas, "Eşim bitkisel hayata girdiğinde oğlum Demir 3, kızım Yanesk 2 yaşındaydı. Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Bana ilk başlarda iyileşecek dediler. Çocuklarım, annelerinin iyileşmesini bekliyor. 5 yıldır çektiğimiz çileyi ben bilirim. Hiç kimse güzellik uğruna yağ aldırıp estetik yaptırmasın" dedi.



