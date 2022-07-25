Estetik ameliyat sonrası bitkisel hayata girdi: Polis zoruyla evine gönderildi
Estetik ameliyat sırasında bitkisel hayata giren Sabrina Abbas, 4 yıl hastanede kaldı. Abbas, hastanenin şikayeti üzerine, 6 ay önce polis zoruyla evine gönderildi. Eşinin açtığı davada bilirkişi anestezi uzmanını suçlu buldu.
Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Sabrina Abbas, 28 Temmuz 2017'de, özel bir hastanede, aynı anda burun estetiği ile yağ aldırma ameliyatı oldu. Ancak, operasyonun ilerleyen dakikalarında kadının kalbi durdu.
Doktorların müdahalesiyle yaklaşık 4 dakika sonra kalbi yeniden çalıştırılan Abbas yoğun bakıma alındı. Ameliyat sonrası bilinci kapanan kadın, bitkisel hayata girdi.
Sabah'ın haberine göre, 2 yılı yoğun bakımda olmak üzere 4 yıl hastanede yatan Abbas, 6 ay önce hastanenin şikayetinin ardından polis zoruyla eşi Rüstem Abbas'a teslim edildi.
EŞİ DAVA AÇTI
Eşine evde bakmak zorunda kalan Rüstem Abbas, eşinin tıbbi hata nedeni ile bu hale geldiğini iddia ederek Antalya 2'nci Tüketici Mahkemesi'ne maddi ve manevi tazminat davası açtı.
DOKTOR HATALI BULUNDU
Gelen son Adli Tıp Kurumu Raporu'nda ise anestezi doktorunun hatalı olduğuna yer verildi. Abbas, "Eşim bitkisel hayata girdiğinde oğlum Demir 3, kızım Yanesk 2 yaşındaydı. Bu ameliyat ile hayatımız cehenneme döndü. Bana ilk başlarda iyileşecek dediler. Çocuklarım, annelerinin iyileşmesini bekliyor. 5 yıldır çektiğimiz çileyi ben bilirim. Hiç kimse güzellik uğruna yağ aldırıp estetik yaptırmasın" dedi.
Video Haberler
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
- Motosikletini çalan hırsız sandığı motosikletliye çarptı
- Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı
- Soruşturma mı terfi mi gelecek?
- Güvenlik kamera görüntülerinde ilginç anlar
- 2 saatlik denetim yetti! 22 kişiye ceza yağdı
- Davutoğlu'ndan SBK uyarısı: Devletim adına korkuyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan?'
- Cumhur İttifakı'na kötü haber!
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki