Et ve Süt Kurumu sırasında kavga çıktı!

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bulunan Et ve Süt Kurumu’nun önünde ucuz et sırası bekleyen yurttaşlar arasında tartışma çıktı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 18.04.2023 - 15:49
Et ve Süt Kurumu sırasında kavga çıktı!
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Et ve Süt Kurumu’nun önünde yurttaşın ucuz et bekleyişi sırasında kavga çıktı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesinin Yeni Girne Bulvarı'ndaki Et ve Süt Kurumu önünde ucuz et için uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle önce sözlü sonra fiziki müdahaleli kavga çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde birbiriyle küfürleşerek kavga eden vatandaşları çevredekiler ayırırken, kurumun kepenk kapattığı görüldü.


İzmir Karşıyaka Et ve Süt Kurumu

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