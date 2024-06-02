Eteği motosikletin zincirine takılan kadın ölümden döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde adının Narife Keskin olduğu öğrenilen kadın, ayağının takılması sonucu düşerek yaralandığını söylerken, güvenlik kamerasında kadının eteğinin motosikletin zincirine takılarak sürüklendiği görüldü.

İHA
Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:22
Eteği motosikletin zincirine takılan kadın ölümden döndü
Abone Ol google-news

Yaralamalı kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadın, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ambulanstaki görevlilere ve trafik ekibine yolda yürürken ayağının takıldığını ve düşerek yaralandığını söyledi.

Kazanın ardından olay yerindeki vatandaşlar kadının motosikletten düştüğünü motosikleti kullanan kişinin motosikleti olay yerinden götürdüğünü dile getirdi.

Kazayı gören kameralarda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen motosikletin Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 Sokak’ta seyir halindeyken motosiklette yolcu olarak bulunan Narife Keskin’in eteğinin motosikletin zincirine dolanması sebebiyle motosikletten düşerek sürüklendiği belirlendi. Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken motosiklet sürücüsünün zincire dolaşan kumaşları söktükten sonra motosikleti kazanın meydana geldiği yerin yakınında bir yere bıraktığı, yaralının ambulans ile götürülmesinden sonra motosikleti götürdüğü görüldü.


motosiklet haberleri manavgat haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kastamonu'da feci kaza... Hafif ticari araçla çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 2’si ağır 5 yaralı

Kastamonu'da feci kaza... Hafif ticari araçla çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 2’si ağır 5 yaralı
İstanbul'da 5 yaşındaki Ertuğrul Miraç'ın acı ölümü... Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında hayatını kaybetti

İstanbul'da 5 yaşındaki Ertuğrul Miraç'ın acı ölümü... Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler