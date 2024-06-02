Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:17

Güncelleme: 02.06.2024 - 10:17

Kaza, dün akşam saatlerinde Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.G.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Arif Leventoğlu'nun kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada Arif Leventoğlu hayatını kaybetti, A.K., Ö.G. ve A.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.