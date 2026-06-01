Ethem Sarısülük vurulduğu yerde anıldı... Aileye destek vermek isteyenlere polis engeli: Gözaltılar var

Gezi Direnişi sırasında polis kurşunuyla vurulan ve 14 Haziran 2013'te yaşamını yitiren Ethem Sarısülük, vurulduğu yer olan Ankara Kızılay'da anıldı.

Anmaya katılan Sarısülük ailesi, Ethem Sarısülük'ün vurulduğu noktaya çiçek bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

AİLEYE DESTEK VERMEK İSTEYENLERE POLİS ENGELİ

Anma sırasında Sarısülük ailesine destek vermek isteyen Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerine polis izin vermedi. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Tüm Bel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen'in de dahil olduğu onlarca arkadaşlarının gözaltına alındığını duyurdu.

Anma programı sırasında bölgede yoğun polis önlemleri alındığı görüldü.

"İKTİDAR GEZİ'Yİ HÂLÂ HAZMEDEMİYOR"

Anmada konuşan Sarısülük ailesinin avukatı Murat Yılmaz, Gezi Direnişi'nin üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen iktidarın Gezi'ye yönelik tutumunun değişmediğini söyledi.

Yılmaz, "Ethem'i anmak isteyene polis şiddet uyguluyor. Ethem'in ismi 13 yıl önce hafızalara kazandı. Anayasal hak olan bir anmaya tahammülü olmayan bir kolluk kuvvetleri ve siyasi iktidar var. Gezi bu baskılara karşı bir direnişti. İktidar hala bu direnişi hazmedemiyor. Ethem'in katilini aklamak için Cumhuriyet savcıları takla attılar. Mahkemeye peruk ve takma bıyıkla katil polis sokuldu. Katil polisin Ankara'daki yargılamasını Aksaray'a kaçırdılar. Biz otobüslerle oraya da gittik. Mahkeme salonlarını doldurduk. Davanın peşini bırakmadık. ‘Çektim sıktım 3 tane’ diyen insana cezasızlık politikası güdüldü. Onlar için kapanan bu mesele bizler için kapanmadı. Ethem'i unutmadık. Ethem'den korktukları Gezi'den korktukları için saldırıyorlar" dedi.

CHP SARISÜLÜK'Ü UNUTMADI

CHP Ankara İl Örgütü 13 yıl önce Gezi Direnişi'nde polis kurşunuyla katledilen Ethem Sarısülük'ü vurulduğu yerde andı. İl başkanvekili Yüksel Işık ve beraberindeki heyet Sarısülük'ün vurulduğu noktaya çiçek bıraktı.

Sonrasın il başkanlığı önünde bir dakikalık saygı duruşu ve açıklama yapıldı. Burada konuşan İl Başkanvekili Yüksel Işık anma öncesi yaşanan gözaltılara tepki göstererek şunları kaydetti: Gezi, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin önemli köşe taşlarından birisidir. Biz bugün burada andığımız Gezi ile birlikte Türkiye'nin demokratik olması gerektiğinin özellikle altını çiziyoruz. Türkiye'de kimse kendini dışlanmış hissetmeyecek. Mücadelemiz sonucunda pek çok kaybımız olabilir. Kazananlar mücadele edenlerdir. Bu duygularla Ethem Sarısülük'ü anıyorum. Ethem'in bizden istediği mücadele etmekti. Kendisini bize bıraktığı ışıklı mücadeleyi geleceğe taşıyacağız.

NE OLMUŞTU?

Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013'te Ankara'daki Gezi protestoları sırasında polis memuru Ahmet Şahbaz'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Sarısülük, 14 Haziran 2013'te yaşamını yitirdi.

Açılan davada polis Ahmet Şahbaz önce "olası kastla öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ancak karar Yargıtay tarafından bozuldu.

Daha sonra Aksaray'da görülen davada Şahbaz, "meşru müdafaa sınırını taksirle aşma" suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildi. Bu ceza para cezasına çevrildi. Temyiz aşamasında ceza 2 yıl 1 ay hapis olarak yeniden düzenlense de adli para cezasına çevrildi.

Mahkeme, polisin daha önce tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak cezanın infaz edildiğine hükmetti.