Eti Bakır Anonim Şirketi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurdu

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

AKP iktidarı döneminde mega projelerin ihalelerini almasıyla sık sık gündeme gelen Cengiz Holding’e bağlı şirketlerden Eti Bakır Anonim Şirketi, Kastamonu’nda bakır ocağı işletmek için adım attı. Son olarak Eskişehir’de 671 hektarlık alanda işletmek istediği altın madeniyle gündeme gelen şirketi Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde bakır ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Projeye onay verilmesi durumunda Cengiz, 1815 hektarlık ruhsat sahasının 26.62 hektarlık bölümünde yeraltı bakır ocağı işletecek. Ormanlık araziden oluşan alanda işletilmesi planlanan madenin maaliyeti ise 43 milyon 900 bin TL olarak açıklandı. Ayrıca alanda yıllık 50 bin ton üretim yapılması planlanıyor. Yine yıllık olarak 40 bin 320 ton pasa oluşması bekleniyor. Şirket, ruhsat hukukunun sonu olan 2030’a kadar üretim yapmayı planlıyor.

NADİR BİTKİLER

Projenin 315 sayfalık Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre proje sahası ve yakınında yalnızca o bölgede yetişen endemik bitkiler de gözlemlendi. Bunların içerisinde sabun otu, Hanönü karanfili, Çankırı geveni, Kastamonu geveni, has kaside, karakurbağa çayı ve adaçayı yerini aldı. Ayrıca nesli tükenmekte olan yabancı siklamen de bölgede bulunuyor.

Öte yandan, yabani bitki ve hayvan türlerinin ve bunların yaşam alanlarının muhafaza edilmesini amaçlayan ve Türkiye’nin imzaladığı Bern Sözleşmesi’ne göre korunması gereken hayvan türleri de bölgede bulunuyor.