Eti Bakır’ın yılda 2 milyon ton atık deşarjı öngören projesine tepkiler sürüyor: Karadeniz’in geleceği tehdit altında

Demokratik toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi parti temsilcileri ve bölge halkının da yer aldığı toplantıda geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. Toplantı, Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Mehmet Alkan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Firma yetkilileri tarafından yapılan sunumda, fosforik asit üretimi sırasında oluşan kalsiyum sülfatın deniz suyu ile karıştırılarak Karadeniz’in 260 metre derinliğindeki anoksik zonda bertaraf edilmesinin planlandığı, yılda yaklaşık 2 milyon ton deşarj yapılacağı belirtildi. Sunumun ardından söz alan meslek odaları, çevre platformları ve siyasi temsilciler projeye yönelik itirazlarını dile getirdi.

Yer yer tansiyonun yükseldiği toplantıda TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) temsilcileri, Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), Tekkeköy Çevre Derneği ve TEMA temsilcileri ile CHP’li yöneticiler projenin ekosistem üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. SAMÇEP adına konuşan EMO Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, projenin Karadeniz’i felakete sürükleyebileceği uyarısı yaptı. ÇMO Samsun Şube Başkanı Kübra Küçük ise hazırladıkları raporda 23 sorunun yanıtlanmasını talep ettiklerini belirterek geçmişte yapılan yönetmelik değişikliklerine işaret etti ve bunun Karadeniz’i “gözden çıkaran” bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, milyonlarca ton endüstriyel atığın boru hatlarıyla Karadeniz’in dibine basılmasını öngören projenin sadece Samsun için değil, tüm Karadeniz ekosistemi için geri dönüşü olmayan bir tehdit olduğunu vurguladı.

‘CANIMIZI VERİRİZ ÇALIŞTIRMAYIZ’

CHP Tekkeköy İlçe Başkanı Feyzullah Çıkış ise konuşmasında sağlık boyutuna dikkat çekerek toplantıda yeterli sayıda sağlık yetkilisinin bulunmadığını dile getirdi. Projenin insan sağlığını doğrudan ilgilendirdiğine işaret eden Çıkış, “Bugün burada Karadeniz yok edilmek isteniyor. Canımızı veririz bu tesisi çalıştırmayız” ifadeleriyle tepki gösterdi.

‘BALIKÇILIK BİTEBİLİR’

Toplantıda söz alan bir diğer isim ise Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı ve Tekkeköy Çevre Derneği Başkanı Aydın Çift oldu. Karadeniz büyük bir anoksik su kütlesi olduğuna dikkat çekilen sunumda, “Sistem çok hassas bir dengededir. Düşük karışım hızı, uzun su yenilenme süresi, kimyasal eşik dengesi gibi durumlar dolayısıyla, küçük değişiklikler ekosisteme ciddi zararlar verebilir. Bunlardan en korkulanı kemoklinin (Oksijenli oksijensiz su sınırı) yukarı kaymasıdır. Eğer bu olursa balıkçılık çöker, kıyı oksijensizleşir, müsilaj olayı gerçekleşebilir” denildi.