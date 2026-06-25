Cumhuriyet Gazetesi Logo
ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde iş kazası: 1 işçi ölü

ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde iş kazası: 1 işçi ölü

25.06.2026 20:24:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde iş kazası: 1 işçi ölü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Edinilen bilgiye göre, ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde çalışan 34 yaşındaki Osman Uysal, henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde Osman Uysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Uysal'ın cenazesi Kırka Entegre Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Osman Uysal'ın cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna getirildi.

Öte yandan, Osman Uysal'ın yaklaşık 2 sene önce dünya evine girdi öğrenildi.

İlgili Konular: #hayatını kaybetti #Eti Maden İşletmeleri