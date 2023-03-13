Etiler'de ünlü restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
Beşiktaş, Etiler'de bulunan ünlü restoranda yemek için bir araya gelen grup, çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Kavga sırasında silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, yaralı kişiyi otomobile taşıyan şüpheliler buradan uzaklaştı.
Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan ünlü bir restoranda, önceki akşam saat 02.00 sıralarında; iddiaya göre, restoranda aynı masada yemek yiyen kişiler arasında tartışma çıktı.
ÖNCE ATEŞ ETTİLER, SONRA KAÇTILAR
Tartışma sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla karşısındaki kişiye ateş ederek yaraladı.
Yaralanan kişiyi de yanlarına alan şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceledi.
Restoranda delil çalışması yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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