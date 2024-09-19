Etimesgut'ta ilk sokak köpeği ataması yapıldı

Yayınlanma: 19.09.2024 - 16:28

Güncelleme: 19.09.2024 - 16:28

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 31 Temmuz’da hayvanseverlerle bir araya gelerek sokak köpeklerine eğitim verileceğini söylemişti. Sokak köpekleri aldıkları eğitimin ardından belediyede görevli olarak yer alacağını belirtmişti. Eğitimini tamamlayan sokak köpeklerinin ilk ataması yapıldı. Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Ebru Keyvan ve Veteriner İşleri Müdürü Faruk Zehir ile birlikte Belediye’ye bağlı olan Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezinde yer alan kreş ve Bahçekapı mahallesindeki hayvan barınağında basın mensupları ile bir araya geldi. Beşikçioğlu, 30 gün içinde sahiplendirilmeyen hayvanların öldürülmesini öngören yasa tasarısına karşı yaşama geçireceği uygulamada eğitimleri tamamlanan can dostlarından beş tanesinin atamasını gerçekleştirdi. Beşikçioğlu, basın mensupları ile birlikte Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi'ndeki kreşe ve hayvan barınağına giderek “alex” isimli köpeği yeni yuvasında ziyaret etti.

‘PROJEMİZ SAĞLIKLI ŞEKİLDE İLERLİYOR''

Burada konuşan Beşikçioğlu, “Biz bu ‘can dostlarımızı belediyemizde görevlendireceğiz’ dedikten sonra birçok arkadaşımız can dostlarını bizlere getirdiler. Bizlerde onlara temel eğitimleri verdikten sonra vatandaşlarımızın sahiplenmeleri için gerekli imkanları sağlıyoruz. Bir diğer taraftan da bu canlılarımızı park bahçelerin deposu, makine parkı gibi alanlarda bekçi köpeği olarak değerlendireceğiz” dedi. Veteriner müdürü Zehir’in daha önce birçok köpek eğittiğine de dikkat çeken Beşikçioğlu, barınaktaki köpek sayısının artmasına karşın projenin sağlıklı şekilde ilerlediğini vurguladı.

Beşikçioğlu, “Sistem şimdilik işliyor, sabah saatlerinde de kreşlerimize görevlendirmeleri yaptık. Çocuklarımız büyük bir ilgi gösterdi. Onların istedikleri de sadece sevgi. Hiçbir şeyin üstünde bir emeğiniz yoksa bir sonuç bekleyemezsiniz. Biz de belediye olarak bu görevi ve bilinci yerine getirdik. Onlara zaman ayırdık ve zaman ayırınca da ortaya nefis bir sonuç çıktı. Bu bir başlangıç ve daha iyi bir noktaya geleceğine de inanıyorum ben. Umarım bu proje herkese örnek olur” ifadelerini kullandı.