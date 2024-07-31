Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'ndan sokak hayvanlarının öldürülmesine karşı çözüm: Hayvanlar belediyede görevlendirilecek

Yayınlanma: 31.07.2024 - 16:07

Güncelleme: 31.07.2024 - 16:07

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, hayvanseverlerle belediye meclisinde bir araya geldi. Sokak hayvanların öldürülmesinin önünü açan yasaya karşı proje geliştiren Beşikçioğlu, projenin içeriğini yurttaşlara anlattı.

"Katliamdan yasa olmaz" diyen Beşikçioğlu, Etimesgut'un bir önceki MHP'li yönetiminde veterinerlik hizmetleri için 6 ayda 12 milyon liranın ruhsatsız bir hastaneye harcandığını belirtti. Bu kapsamda eski yönetimin son bir ayında ruhsatı olmayan hastaneye kadro verdiğini söyleyen Beşikçioğlu, sokak hayvanlarına yönelik proje için yasanın sonuçlanmasını beklediklerini aktardı.

HAYVANLAR BELEDİYEDE GÖREVLENDİRİLECEK

Sokak hayvanlarının itlaf edilmesine karşı olduğunu vurgulayan Beşikçioğlu, "Ben belediye başkanı olarak can dostlarımızı belediyede görevlendireceğim. Belediyenin bir sürü garajı var. Bunlara sahip çıkacak bir can dostuna ihtiyacımız var. Binalarımıza da bekçiye ihtiyacımız var" dedi. Beşikçioğlu, köpeklerin eğitimi kapsamında belediyenin veterinerlik biriminin başına önceden TSK'de görev yaparak mayın arama köpeklerinin eğitimini üstlenmiş bir müdür getirileceğini söyledi. Köpeklerin toplanmayacağını, yurttaşların getirmesini beklediklerini ifade eden Beşikçioğlu, "Bu hayvanları eğiterek belediyenin içerisindeki sosyal tesislerde ömür boyu sağlık ve mama garantisiyle görevlendireceğiz" dedi.

"RANT SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARA ENGEL OLACAĞIZ"

Beşikçioğlu, projelerinin yanı sıra belediyenin veterinerlik hastanesine yönelik eksikliklerin Ankara Üniversitesi'nin Veterinerlik Fakültesi ile işbirliği içerisinde çözüleceğini de açıkladı. Bu kapsamda Beşikçioğlu, "Böylelikle can dostları üzerinden rant sağlamaya çalışanlara engel olacağız" diye konuştu.