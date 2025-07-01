Etkin pişman olmak yeterli olmadı





Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan en az 36 kişinin etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği duyurulurken 32 kişinin tahliye edildiği ya da ev hapsine alındığı, son bir haftada etkin pişmanlık ifadesi veren 4 ismin ise ifadelerinin tahliye edilmeleri için savcılık tarafından yeterli görülmediği ortaya çıktı.

Bu isimlerin iş insanı Adem Soytekin, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz olduğu öğrenildi. Etkin pişmanlık ifadesi veren avukat Yılmaz, ifadesinde dosya kapsamında tutuklu bulunan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve yurtdışında olduğu belirtilen Emrah Bağdatlı’nın ‘arkadaşlık ilişkisini’ anlattı.

Yılmaz’ın, Bağdatlı ve kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden Acun Ilıcalı’nın arkadaşlığına dair bilgiler vermesi de dikkat çekti. İktidara yakın medyada malvarlığı tartışma konusu olan isimlerden Öner ise ifadesinde malvarlığını yasal bir şekilde büyüttüğünü söyledi. İBB’nin belirli taşınmazlar için çeşitli şirketlerle yaptığı 10 farklı uzlaşma sürecini anlatan Öner sürecin normal bir şekilde yürütüldüğünü belirtmesi dikkat çekti.