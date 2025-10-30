'Etkin pişmanlıktan' tahliye edilen Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İBB’ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin, daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanmış ve ifadesi yeterli görülerek 10 Temmuz’da tahliye edilmişti.

Ancak soruşturma dosyasını yeniden değerlendiren savcılık, Soytekin’in verdiği beyanlarda “tutarsızlık” tespit etti.

Bunun üzerine 21 Ekim’de yeniden tutuklanması talep edildi.

Mahkeme, talebi yerinde bularak Soytekin’in “suç örgütüne üye olma” ve “rüşvet almak” suçlarından tekrar tutuklanmasına karar verdi.

Soytekin ikinci kez cezaevine gönderildi.

Adem Soytekin’in “etkin pişmanlık” ifadesi sonrası Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan “suç örgütüne üye olma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir söz konusu karara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, derhal tahliye edilmelidir!

Onu, yalan ifadelerle tutuklatan iftiracı Adem Soytekin yeniden tutuklandı.

Üstelik Pehlivan’ı cezaevine gönderen dosyayı hazırlayan savcılığın kendisi, bu ifadelerin gerçekle bağdaşmadığını itiraf etti.

Bir avukat, müvekkilini savundu diye yalanla hapsedildi.

Mehmet Pehlivan’ın yeri mahkemede müvekkilinin yanıdır.

Derhal tahliye edilmelidir!"