Etlere domuz eti karıştırmışlardı! Gıda mühendisi uyardı: Nasıl kandırılmayız?

Yayınlanma: 11.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 11.10.2024 - 17:43

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim tarihinde internet sitesinde taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini paylaştı.

Popüler zincir restoranlardan Köfteci Yusuf’un etlerine domuz eti karıştırdığı, bakanlık tarafından teyit edildi ve kamuoyunun gündemine girdi.

Tarım Orman Bakanlığı bundan sonra yapılan analiz sonucunda taklit ve tağşiş (Bir gıdaya doğasında olmayan daha ucuz bir bileşeni katmak) tespit edildiğinde anlık olarak firma isimlerini yayınlayacağını duyurdu. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü bu gelişmeyi olumlu bulduklarını belirtti.

"TEMEL NEDEN EKONOMİ"

Üzümcü, “Bu tür gıdaya hile karıştırma durumlarının temel nedeni ülke ekonomisinin ve gelir dağılımının bozulması. Kötü niyetli bu tür kişiler halkın ucuz gıdaya yöneldiği dönemlerde bunu fırsat olarak görüyorlar. Kısa zamanda büyük kar ediyorlar” ifadelerini kullandı.

HAMMADDESİNDEN UCUZSA DİKKAT!

Taklit gıdaları belirlemede ucuzluğun bir kriter olduğunu belirten Üzümcü, bir ürün hammaddesinden daha ucuzsa şüphe edilmesi gerektiğini söyledi.

Üzümcü, “Örneğin sucuğun hammaddesi kıymadır. Eğer kıymanın kilo fiyatından daha düşük bir sucuk fiyatıyla karşılaşıyorsak muhakkak kuşkulanmalıyız. Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikayette bulunmalıyız. Bunlar tüketicinin üzerine düşen görevler ama asıl sorumluluk kamudadır” dedi.

Bakanlığın etkin ve yeterli detenimler yapması gerektiğini vurgulayan Üzümcü, denetim sayısının ve bu konuda çalışan mühendis ve veteriner hekim sayısının arttırılması gerektiğini savundu. Üzümcü yalnızca son ürünün değil tüm üretim aşamalarının denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

İşletmelerin gıda mühendisi ve teknik eleman çalıştırmaktan imtina etmesi halinde kendilerine zarar vereceğini belirten Üzümcü, “İstemeyerek de olsa bu gibi bir durumla karşılaşabilirler, onlar için en büyük ceza bu oluyor” diye konuştu.