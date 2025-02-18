Etraf beyaza büründü... Un yüklü TIR devrildi: Sürücü yaralandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde un yüklü TIR'ın devrildiği kazada şoför yaralandı.

Etraf beyaza büründü... Un yüklü TIR devrildi: Sürücü yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:42

Kırıkkale-Samsun kara yolu Delice ilçesine bağlı Büyük Yağlı köyü yakınlarında sabah saatlerinde A.K. (52) idaresindeki 42 CUM 01 plakalı un yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi.

TIR'da bulunan unlar yola saçılırken, kazada şoför yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Şoförün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle kara yolunun Samsun istikametinde trafik akışı, kısa süre emniyet şeridinden kontrollü şekilde sağlandı. 


Etiketler: #Kırıkkale

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