Etrafları baz istasyonuyla sarıldı: 'Keyfi ve denetimsiz uygulamaların karşısındayız'

Yayınlanma: 27.12.2024 - 22:03

Güncelleme: 27.12.2024 - 22:04

İlk olarak geçtiğimiz Nisan ayında Gürsu Mahallesi'nde bir gecede yapılan ve ilköğretim okulu ile konutlara 200 metre mesafeden daha yakın kurulan baz istasyonuna çevresinde yaşayan vatandaşların ve çocuklarını okula gönderen velilerin tepkisiyle gündeme gelen Konyaaltı'ndaki baz istasyonlarının zaman içinde çoğaldığı gözlendi.

Uluç Mahallesi Muhtarı Neşe Gezer Yıldız, mahallelerinde kurulan baz istasyonu sayısının son yıllarda artış gösterdiğini belirterek "İlki yapıldı şikayet etmemize rağmen ikincisi yapıldı. Şu an davamız devam ediyor" diyor. Uncalı mahallesi sakini Murat Yaşar Müncester "Burada bir anaokulu var, karşısında çaprazında anaokulu var onun karşısında okul var. 3 okulun dibinde baz istasyonu var. Burada 2 site ortasına konmuş. Ne yapabilir vatandaş. Adım adım toplumdan gizleyerek, haber vermeden bir gecede kurmaya girişiyorlar böyle ucube sistemi Toplumu kanser etmeye çalışıyorlar herhalde" diyor.

BELEDİYEDEN RUHSAT ALINMADAN ELEKTRİK DİREKLERİ KİRALANARAK KURULUYOR

Bölgede kurulan baz istasyonlarının bir ortak özelliği de belediyeden ruhsat alınmadan CK Enerji Akdeniz Elektrik Anonim Şirketi'ne ait direklerin kiralanarak kurulması.

Konutuna yakın kurulan baz istasyonunun kaldırılması için adli girişimde bulunan Konyaaltı sakini İdris Emektar "CK Enerji Antalya'daki bütün direkleri kiraya vermiş gsm şirketlerine. Bir proje yapıyorlar. Onaylanıyor. Elimizde raporlar var. GSM Şirketleri proje göndermiş onaylanmış istediklere yere istedikleri yere koyuyorlar. Bizimki vodafone dava açtık. Kaymakamlığa suç duyurusunda bulunduk. Kaymakamlık gsm ve enerji piyasası denetleme kurulundan rapor istedi. Bizimki parkın olduğu yerde için elimiz daha güçlü. Kreşlere parklara hastanelere belirli bir sinyal vermesi yasak" diyor.

YERELİN GÖRÜŞÜ ALINMADAN BAZ İSTASYONU DAYATILIYOR

Konyaaltı Uncalı Çamlık Caddesi'nde farklı mahallelerden baz istasyonlarından rahatsız olan vatandaşlar itiraz ve taleplerini dile getirmek için Konyaaltı Uncalı Çamlık Caddesi'nde toplandılar.

Vatandaşların itirazını CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz dile getirdi. Gündüz, basın açıklamasında "Bu istasyonlar, çocuklarımızın oyun oynadığı park alanlarının ve mahalle sakinlerinin yaşadığı yerleşim yerlerinin hemen yanı başındadır. Bu durum, hem halk sağlığını hem de çevre güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Daha da vahim olanın, bu tür uygulamaların yerel yönetimlerden, mahalle muhtarlıklarından ve bölgede yaşayan vatandaşlardan hiçbir görüş alınmadan, adeta bir dayatma anlayışıyla gerçekleştiriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, toplumun sesine kulak verilmeden, halkın sağlığını ve güvenliğini hiçe sayarak gerçekleştirilen bu tür keyfi ve denetimsiz uygulamaların karşısındayız" dedi.

İSTASYON KURULUMUNA DAİR SORULAR VE ÇAĞRILAR

Gündüz açıklamasını, yetkililere baz istasyonlarının hangi izinlerle kurulduğu, hangi süreçlerin işletildiği ve bu sürece kimlerin onay verdiği açıklanması, katılımcılık ve şeffaflık çağrısıyla bitirdi: "Halkımızın sağlığını ve çevresel güvenliği ön planda tutan, insan merkezli bir anlayışla hareket edilmelidir. Kamu yararını gözeten politikalar benimsenmelidir"

Açıklamanın ardından yeni baz istasyonunun kurulması için kilanan elektrik direğinin önünde açılan çukur Konyaaltı Belediyesi işçileri tarafından vatandaşların alkışları eşliğinde kapatıldı.