Antalya'da ele geçildi: Tam 2 bin litre...

Antalya’da jandarma tarafından yapılan çalışmalarda sahte olduğu değerlendirilen 2 bin litre zeytinyağı ele geçirildi.

Antalya'da ele geçildi: Tam 2 bin litre...
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DHA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 16:00

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Aksu ilçesinde yapılan araştırmalarda H.I. isimli şüphelinin deposunda bulundurduğu sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağını piyasaya süreceği tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin deposunda yapılan aramada 2000 litre sahte olduğu değerlendirilen zeytin yağı ele geçirildi.


Etiketler: #zeytinyağı #gerçek zeytinyağı

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