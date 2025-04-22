Eurofighter tedariğine ilişkin Özgür Özel ve AB ile yakın temastaki parlamenterler çalışıyor: ‘Siyaset üstü bir konu’

Yayınlanma: 22.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.04.2025 - 04:00

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Handelsblatt, Alman hükümetinin Türkiye’ye ‘Eurofighter satışına izin vermeme’ kararı aldığını ve gerekçesinin de ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması olduğunu’ öne sürdü. Cumhuriyet’in ulaştığı Alman diplomatik kaynakları ise söz konusu iddiaları yalanlamayarak, ihracata ve konuya ilişkin yorum yapamayacaklarını bildirdi.

FİYAT TEKLİFİ GELMİŞTİ

Herhangi bir Eurofighter Typhoon satışında programın üyeleri olan Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya’nın onayı gerekirken Türk kaynaklar, Eurofighter tedariğinde İngiltere’den Türkiye’ye fiyat teklifi verildiğini ve sürecin işlediğini açıklamıştı. İngiltere üzerinden devam eden görüşmelerde 40 adet uçakla ilgili anlaşmanın yakın zamanda imzalanması beklenirken Almanya’dan gelen iddialar sürece ilişkin soru işaretlerine sebep oldu.

KOALİSYON GÖREVİ DEVRALACAK

Handelsblatt gazetesinde yer alan habere göre, Alman hükümetinin İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını “Türk demokrasisine yönelik bir saldırı” olarak değerlendirdiği ve bu nedenle satış sürecinin durdurulduğu aktarıldı. Alman gazetesi haberini "hükümet içindeki tartışmalara aşina çeşitli kaynaklara" dayandırdı. Haberde İngiltere'nin Eurofighterları teslim etmek istediği, ancak Alman hükümetinin bunu engellediği belirtildi. Handelsblatt, Türkiye’ye Eurofighter ihracatının mayıs ayında görevi devralacak yeni koalisyonu da zorlayacağını öne sürdü.

HRİSTİYAN BİRLİK SICAK BAKIYOR

Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile SPD tarafından kurulacak yeni hükümetin, ihracat izinlerini daha hızlı ve koordineli şekilde değerlendirme hedefi olduğu belirtilirken Handelsblatt’ın haberine göre Hıristiyan Birlik partileri, SPD’ye kıyasla Eurofighter satışına daha sıcak bakıyor. Hıristiyan Birlik grubu, satış kararında konsorsiyumdaki diğer ülkelerin çıkarlarının da gözetilmesi gerektiğini savunuyor.

‘SİYASET ÜSTÜ BİR KONU’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise güçlü bir milli savunma sanayinin milli güvenlik açısından vazgeçilmez temel unsur olduğunu belirterek konunun ‘siyaset dışı’ tutulması gerektiğini söyledi. Bağcıoğlu, “Onlarca yılın ürünü olan başarılı projeler siyasi görüş farkı olmaksızın her Türk vatandaşının ortak gururudur. Elde edilen başarıların yanı sıra yönetim zafiyetinden oluşan eksiklikler için gerekli tedbirlerin alınması da önemli bir zorunluluktur. Değişik strateji, politika ve yönetimsel hatalar nedeni ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine son 20 yılda sadece 30 F16 uçağının katılabilmesi bu çerçevede irdelenmelidir” dedi.

‘DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ’

‘F-35 tedariğinin akamete uğraması’ ve ‘Kaan MMU uçak projesinin olması gerekenden daha geç başlamasının’ bu zafiyetlerin bir sonucu olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, “Son dönemde Eurofighter tedarikine Almanya’nın karşı çıktığı, nihai kararın yeni hükümet tarafından verileceği iddiaları mevcuttur. Eurofighter tedariğine ilişkin, başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve özellikle AB ile yakın temasta olan parlamenterler tarafından son ana kadar sürecin hızlandırılarak tamamlanmasına yönelik girişim ve çabalarımız devam etmektedir. Milli hak ve menfaatlerimize yönelik her konuda olduğu gibi savunma sanayi konusunda da her türlü desteğe devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.