Bakan Güler duyurmuştu: 2 Eurofighter savaş uçağı Ankara’ya iniş yaptı

Katar’da Ferocious Falcon V Tatbikatı’na katılan İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter tipi savaş uçağı, Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı.

Bakan Güler duyurmuştu: 2 Eurofighter savaş uçağı Ankara’ya iniş yaptı
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İHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 14:49

Türkiye’nin satın almak için talepte bulunduğu, Avrupa yapımı çok amaçlı, 4.5 nesil çift motorlu Eurofighter Typhoon savaş uçağı, Ankara’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na iniş yaptı.

Katar’da Ferocious Falcon V Tatbikatı’na katılan İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait iki Eurofighter, gerçekleştirdiği inişin ardından Türk yetkililer tarafından incelenecek. İki Eurofighter’a inişi sırasında 2 adet F-16 savaş uçağı eşlik etti.

BAKAN GÜLER DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde medya temsilcileri ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter konusunda da görüşmeler olumlu şekilde sürüyor. Katar’da tatbikata katılan Birleşik Krallık’a ait 2 adet Eurofighter, 18 Aralık’ta Ankara’ya gelecek ve uçakları görme fırsatı bulacağız" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Eurofighter Typhoon #Türk Hava Kuvvetleri

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