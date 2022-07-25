Eurovision'a savaş rötarı: Ukrayna'da değil İngiltere'de yapılacak
Ukrayna'nın bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanması üzerine gelecek yıl Kiev'de yapılması beklenen Eurovision'un ev sahibi belli oldu. Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle güvenliğin sağlanamayacağı yönünde görüş belirten yönetim, Eurovision'u İngiltere'de yapmaya karar verdi.
Ukrayna'nın bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanması üzerine gelecek yıl Kiev'de yapılması beklenen Eurovision'un ev sahibi belli oldu. Organizasyonun gelecek yıl İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenleneceği açıklandı.
Geçen ay, EBU ve BBC arasında, Rusya'nın devam eden işgali nedeniyle Ukrayna'nın Eurovision için ev sahipliği yapamayacağı göz önüne alındığında, İngiltere'nin televizyonda yayınlanan etkinliğe ev sahipliği yapıp yapmayacağı konusunda “görüşmeler” yapıldığı açıklanmıştı.
Eurovisiyon'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık #Eurovision 2023'e ev sahipliği yapacak!" denildi.
The United Kingdom will host #Eurovision 2023! ????????????— Eurovision Song Contest (@Eurovision) July 25, 2022
?? Everything you need to know here: https://t.co/qQVS3gierN pic.twitter.com/IpHCA2i4U6
İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries ise Twitter hesabından kararı duyurarak, "Dostlarımızı desteklemek mutlak bir ayrıcalık ve onurdur" ifadelerini kullandı.
İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nı Ukraynalı Kalush Orchestra grubu kazanmıştı.
Video Haberler
- Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
- 'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- İki kadının tartışması tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü
- Kulübede mahsur kalan köpeği, temizlik işçisi kurtardı
- 'Cumhurbaşkanımıza çok muhabbetleri var'
- 200 kişi zehirlenmişti: Mühür vuruldu
- Sarıyer'de durdurulan otomobilde 'uyuşturucu' bulundu
- Motosikletini çalan hırsız sandığı motosikletliye çarptı
- Kırmızı karta sinirlenen futbolcular hakeme saldırdı
- Soruşturma mı terfi mi gelecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Yılmaz ölümden döndü!
- Kaftancıoğlu'ndan Zengin'e çağrı
- '400 milyon dolar verin devredelim!'
- Festivale 'alkol' iptali
- Covid-19'un yeni belirtisi ortaya çıktı!
- 'Hesap soracağız'
- Hastane otoparkında şüpheli polis ölümü
- Erdoğan'la 'Sarraf' diyaloğunu anlattı
- Kadınlardan imam Konakçı'ya sert tepki
- Peker cephesinden Göktaş'a sert yanıt