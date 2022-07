Eurovision'a savaş rötarı: Ukrayna'da değil İngiltere'de yapılacak

Ukrayna'nın bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanması üzerine gelecek yıl Kiev'de yapılması beklenen Eurovision'un ev sahibi belli oldu. Organizasyonun gelecek yıl İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenleneceği açıklandı.

Geçen ay, EBU ve BBC arasında, Rusya'nın devam eden işgali nedeniyle Ukrayna'nın Eurovision için ev sahipliği yapamayacağı göz önüne alındığında, İngiltere'nin televizyonda yayınlanan etkinliğe ev sahipliği yapıp yapmayacağı konusunda “görüşmeler” yapıldığı açıklanmıştı.

Eurovisiyon'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık #Eurovision 2023'e ev sahipliği yapacak!" denildi.

The United Kingdom will host #Eurovision 2023! ????????????



