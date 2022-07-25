Eurovision'a savaş rötarı: Ukrayna'da değil İngiltere'de yapılacak

Ukrayna'nın bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanması üzerine gelecek yıl Kiev'de yapılması beklenen Eurovision'un ev sahibi belli oldu. Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle güvenliğin sağlanamayacağı yönünde görüş belirten yönetim, Eurovision'u İngiltere'de yapmaya karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:59
Eurovision'a savaş rötarı: Ukrayna'da değil İngiltere'de yapılacak
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Ukrayna'nın bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanması üzerine gelecek yıl Kiev'de yapılması beklenen Eurovision'un ev sahibi belli oldu. Organizasyonun gelecek yıl İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenleneceği açıklandı.

Geçen ay, EBU ve BBC arasında, Rusya'nın devam eden işgali nedeniyle Ukrayna'nın Eurovision için ev sahipliği yapamayacağı göz önüne alındığında, İngiltere'nin televizyonda yayınlanan etkinliğe ev sahipliği yapıp yapmayacağı konusunda “görüşmeler” yapıldığı açıklanmıştı.

Eurovisiyon'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık #Eurovision 2023'e ev sahipliği yapacak!" denildi.

 

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries ise Twitter hesabından kararı duyurarak, "Dostlarımızı desteklemek mutlak bir ayrıcalık ve onurdur" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen 2022 Eurovision Şarkı Yarışması’nı Ukraynalı Kalush Orchestra grubu kazanmıştı.


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