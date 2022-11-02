EUS ve STS sınav sonuçları açıklandı mı? EUS ve STS sınav sonuçları nereden öğrenilir?
2022 EUS ve 2022 STS sınav sonuçları adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. Peki, EUS ve STS sınav sonuçları açıklandı mı? EUS ve STS sınav sonuçları nereden öğrenilir?
16 Ekim 2022 tarihinde yapılan EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) ve STS (Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı) sınavlarının sonuçları, adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. İşte ayrıntılar...
EUS VE STS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM, 2022 EUS ve 2022 STS sınav sonuçlarını 2 Kasım 2022 Salı günü itibariyle yayımladı.
EUS VE STS SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Kasım 2022 tarihinde, saat 10:00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
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