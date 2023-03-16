Ev alma komşu al demişler! Astığı pankart görenleri şaşkına çevirdi: 'Delirecek noktaya geldim...'
Tekirdağ'da bir yıl önce ev alan kadın, alt komşusuyla yaşadığı sorunlardan dolayı astığı pankartla isyan etti. Yaşadıklarını anlatan kadın, “Artık ben bunaldım, delirecek noktaya geldim” dedi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaklaşık bir yıl önce aldığı evde alt komşusuyla yaşadığı sorunlar nedeniyle evini satılığa çıkaran Şeber isimli kadın isyan etti. Kadın, evine astığı pankartla görenleri şaşkına çevirdi.
"ALT KATTAKİ KÖTÜ İNSANLARDAN DOLAYI..."
Yüksek sesle müzik ve kahkahaların olduğunu belirten Şeber, evinde hayalet gibi yaşadığını söyledi. Durumu polise ve belediyeye bildirdiği halde çözüm bulamayan kadın evini satılığa çıkararak 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' pankartı astı.
"DELİRECEK NOKTAYA GELDİM"
Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan Şeber, "Doktora gittim, dışa vur dedi. Dışa vurulmuş hali bu, bıktım. Ben bu rahatsızlıkla baş edebilirim diyen varsa buyursun gelsin. 20 yıl çalışıp evde resmen komşu şiddeti görüyorum. Artık ben bunaldım, delirecek noktaya geldim" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş