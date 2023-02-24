Fatih'te dehşet: Pompalı tüfekle komşusunu vurdu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 15:30

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 15:58

Fatih Cerrahpaşa Mahallesi Topçu Emin Bey Sokak'ta, saat 11.00 sıralarında; psikolojik sorunları olduğu öne sürülen R.D. pompalı tüfekle yaşadığı apartmana gelerek bağırmaya ve rastgele ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan saçmalar o sırada merdivende bulunan komşusu H.İ.F.'nin kalçasına isabet etti. Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan R.D. elindeki pompalı tüfeği sokak üstündeki bir marketin içine bıraktıktan sonra kaçtı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri R.D.'nin Hekimoğlu Ali Paşa Caddesinde boş bir dükkanda olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Uyuşturucu madde etkisindeki R.D.'nin boş dükkanda kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalçasından yaralanan H.İ.F.'nin ilk tedavisini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

R.D.'nin olay yerine giderken çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, R.D. pompalı tüfeği ceketinin içine sakladığı görülüyor.