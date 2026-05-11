Ev baskınında öldürülmüştü... Emirhan'ın cinayet şüphelisi 12 gün sonra Mersin'de yakalandı

Kayseri’de arkadaşıyla evde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden Emirhan Aslan’ın ölümüne ilişkin şüpheli A.K. (51), 12 gün sonra Mersin’de yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, 29 Mart’ta saat 03.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak’taki bir müstakil evde meydana geldi. Emirhan Arslan, arkadaşıyla oturduğu sırada eve henüz kimliği öğrenilemeyen kişiler geldi. Arslan ve eve gelen şüpheliler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında Emirhan Arslan başından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emirhan Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen 1 Nisan'da hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Arslan’ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin tamamlamasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami’ne getirildi. Emirhan Arslan, burada kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kurulan özel ekip tarafından saha çalışmaları ve yaklaşık 575 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından cinayet şüphelisinin A.K. olduğu ve Mersin’e kaçtığı belirlendi. A.K.’nin saklandığı adrese Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Kayseri’ye getirildi.

Öte yandan, yapılan eş zamanlı operasyonda, cinayet şüphelisi A.K.’nin Mersin’e kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla kardeşleri O.K. (55), D.K. (61) ve amcasının oğlu O.K. (47) saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.