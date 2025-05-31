Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

İBB'yi hedef olan operasyon sonrası ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, hastaneye kaldırıldı.

Başa'nın avukatı Ruşen Gültekin, Başa'nın durumunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak BAŞA, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa halen Yeditepe Ünivesiresi Kozyatağı hastanesinde müşahade altında tutulmaktadır."



