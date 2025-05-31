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Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

31.05.2025 16:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

İBB’yi hedef alan 2.dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın son birkaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İBB'yi hedef olan operasyon sonrası ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, hastaneye kaldırıldı. 

Başa'nın avukatı Ruşen Gültekin, Başa'nın durumunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: 

"İBB operasyonu sonrası bir süredir ev hapsinde tutulan İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak BAŞA, son bir kaç gündür artan göğüs ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Muzaffer Değertekin tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen  operasyonla Şafak Başa'nın iki ana damarına müdahale edildi. Başa halen Yeditepe Ünivesiresi Kozyatağı hastanesinde müşahade altında tutulmaktadır."


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