Ev hapsindeki öğrenci Karademir: 'Biz suç işlemiyoruz, tek istediğimiz adalet ve özgürlük'

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşlı'nın diplomalarının iptal edilmesini protesto etmişti.



Bu protestolara katılan ve daha sonra sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Arda Karademir, 1 Mayıs öncesi düzenlenen şafak operasyonuyla kaldığı yurttan gözaltına alınmıştı. Karademir, 40 gündür ev hapsinde tutuluyor.

"40 GÜNDÜR EV HAPSİNDE ESİR TUTULUYORUM''

Öğrenci Karademir, yaşadığı süreci ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Karademir, "Yaklaşık 40 gündür 'Cumhurbaşkanı'nın hakaret' suçlamasıyla ev hapsinde esir tutuluyorum. Ev hapsinde esir tutuluyorum çünkü benim bir 'delil karartma' veya 'kaçma şüphem' olduğuna dair bir inanç var. Buna dayanarak ev hapsini uygun gördüler. Halbuki hiç de böyle bir şey yapmama gerek yok. Çünkü Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğim bir sürecin içerisindeyiz" dedi.

30 Nisan sabahı şafak operasyonuyla yurttan gözaltına alındığını hatırlatan Karademir, "Aynı gün benimle birlikte 17 kişi daha gözaltına alınmıştı ancak birbirimizle hiçbir bağımız yoktu. Hepimiz orada tanıştık ve aynı dosyada neden yer aldığımızı hala anlayabilmiş değiliz" diye konuştu.

Gözaltına alındığında telefon ve bilgisayarına da el konulduğunu söyleyen Karademir, hastane ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü ifade etti. Bu süreçte ailesiyle ve avukatıyla iletişim kurmasına izin verilmediğini ifade eden Karademir, "Defalarca ailemi ve avukatımı aramak istediğimi söyledim ama kimseyi aratmadılar. Neden gözaltına alındığımı bilmiyordum, tanımadığım insanlarla birlikteydim. Gün içinde hiçbir haber alamadım" dedi.

Avukat görüşmesinin akşam saatlerinde gerçekleştiğini belirten Karademir, o anı şu sözlerle anlattı:

"Kimin geleceğini bilmiyordum, tanımadığım bir avukata kendimi teslim etmek korkutucuydu. Görüşme odasına girdiğimde kendi avukatımı karşımda gördüm. Gözaltı listesinde adımı görüp sabahtan akşama kadar beklemiş. Avukatımda karşılaşmak çok mutlu ediciydi. Çünkü bu ülkede maalesef 'görünmeyecek yerlerine vurun' diyen avukatlar da var."





GÖZALTINDA YAŞADIKLARINI ANLATTI

4 gün boyunca nezarethanede tutulduğunu ve gözaltındayken ailelere haber verildiğine dair belge imzalanmasının istendiğini ancak kimsenin ailesinin bilgilendirilmediğini dile getiren Karademir, yaşadıkları koşulları şöyle aktardı:

"Orada geçen dört gün boyunca çok kirli bir tuvalet, temizlenmeyen koğuşlar, yenmeyecek yemekler ve sürekli ertelenen tuvalet izinleriyle karşı karşıya kaldık. Dışarıyı görebileceğimiz herhangi bir şey yoktu. Gün içinde tek aktivitemiz, akşam saatlerinde darp edilip edilmediğimizin kontrolü için hastaneye götürülmekti. O bir saat, temiz hava alabildiğimiz tek andı."

Nezarethanede ilaç ihtiyacı olan arkadaşının ısrarlara rağmen tedaviye erişemediğini vurgulayan Karademir, "Beraber kaldığım arkadaşımın ihtiyacı olan ilaç dört gün boyunca verilmedi. 'Bugün getireceğiz', 'yarın bakacağız' denilerek geçiştirildi. Bu, fiziksel olmasa da açık bir işkencedir" dedi.

Karademir, gözaltı sürecinin dördüncü gününde Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildiğini ve savcılıktaki işlemler sırasında avukatların devre dışı bırakıldığını belirtti. Savcılıkla birebir görüşme yapılmasının planlandığını, ancak böyle bir ortamda avukat desteği olmadan ifade vermenin kişiyi savunmasız hissettirdiğini ifade eden Karademir, aynı dosyada yer alan 17 kişinin birbirini tanımadığını ve neden birlikte yargılandıklarını hala bilmediklerini söyledi. Ayrıca, adliyeye getirilen öğrencilerin avukatlarının içeri alınmadığını, adliye koridorlarına çevik kuvvet ekiplerinin yığıldığını ve bu nedenle savunma haklarının ciddi şekilde kısıtlandığını vurguladı.



