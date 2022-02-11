Ev inşaatında beton dökümü sırasında çökme: 3 yaralı

11 Şubat 2022 Cuma, 15:30

Şahinnbey'e bağlı Yeşilevler Mahallesi’nde tek katlı ev inşaatına beton dökülürken çökme meydana geldi. İnşatta çalışan Suriye uyruklu işçiler Muhammet Abdurrahim, Mustafa Halid, Muhammet Halid, Bessemlih Muhammed ve Ömer Muhammed, tahta kalıpların altında kaldı.

İşçilerden 2’si kendi imkanları ile kurtulurken, Mustafa Halid, Muhammet Halid ve Bessemlih Muhammed olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı 3 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



