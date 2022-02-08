'İşçi Yürüyor Baştan' marşı direnen işçiler için uyarlandı
Müzisyen Ozan Çoban ve Güneş Demir, “İşçi Yürüyor Baştan/Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra” şarkısını Türkiye’nin pek çok yerindeki işçi direnişlerine uyarladı.
Fotoğraf: Vedat Arık
Müzisyen Ozan Çoban ve Güneş Demir, “İşçi Yürüyor Baştan/Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra” şarkısını Türkiye’nin pek çok yerindeki işçi direnişlerine uyarladı.
Ozan Çoban Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçimize umut serpenlere… @gunes__demir’le 1970’lerde Tahsin İncirci hocanın çalıştırdığı ATTF işçi korosundan bildiğimiz ‘İşçi Yürüyor Baştan’ şarkısını fabrikada, ofiste, depoda; direnen tüm emekçiler için uyarladık. Şarkılarımız da onlarla! Geliyoruz zincirleri kıra kıra” ifadelerini kullandı.
İçimize umut serpenlere..@gunes__demir ‘le 1970’lerde Tahsin İncirci hocanın çalıştırdığı ATTF işçi korosundan bildiğimiz “İşçi Yürüyor Baştan” şarkısını fabrikada, ofiste, depoda; direnen tüm emekçiler için uyarladık. Şarkılarımız da onlarla!— Ozan Çoban (@cobanozan) February 7, 2022
Geliyoruz zincirleri kıra kıra! pic.twitter.com/6wvjFUbw8D
Marşın uyarlanmış yeni sözleri şöyle;
"Geliyoruz zincirleri kıra kıra, hey
Patronların kafasına vura vura, hey
Geliyoruz zincirleri kıra kıra, hey,
Sermayenin kafasına vura vura, hey
İşçi yürüyor baştan
Fabrika ofis depoda
Galibiz her savaşta
İşçi köylü el ele
Engel boştur bu sele
Madenci garson kurye…"
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