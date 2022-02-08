'İşçi Yürüyor Baştan' marşı direnen işçiler için uyarlandı

08 Şubat 2022 Salı, 17:12

Fotoğraf: Vedat Arık

Müzisyen Ozan Çoban ve Güneş Demir, “İşçi Yürüyor Baştan/Geliyoruz Zincirleri Kıra Kıra” şarkısını Türkiye’nin pek çok yerindeki işçi direnişlerine uyarladı.

Ozan Çoban Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçimize umut serpenlere… @gunes__demir’le 1970’lerde Tahsin İncirci hocanın çalıştırdığı ATTF işçi korosundan bildiğimiz ‘İşçi Yürüyor Baştan’ şarkısını fabrikada, ofiste, depoda; direnen tüm emekçiler için uyarladık. Şarkılarımız da onlarla! Geliyoruz zincirleri kıra kıra” ifadelerini kullandı.

İçimize umut serpenlere..@gunes__demir ‘le 1970’lerde Tahsin İncirci hocanın çalıştırdığı ATTF işçi korosundan bildiğimiz “İşçi Yürüyor Baştan” şarkısını fabrikada, ofiste, depoda; direnen tüm emekçiler için uyarladık. Şarkılarımız da onlarla!



Geliyoruz zincirleri kıra kıra! pic.twitter.com/6wvjFUbw8D — Ozan Çoban (@cobanozan) February 7, 2022

Marşın uyarlanmış yeni sözleri şöyle;

"Geliyoruz zincirleri kıra kıra, hey

Patronların kafasına vura vura, hey

Geliyoruz zincirleri kıra kıra, hey,

Sermayenin kafasına vura vura, hey

İşçi yürüyor baştan

Fabrika ofis depoda

Galibiz her savaşta

İşçi köylü el ele

Engel boştur bu sele

Madenci garson kurye…"