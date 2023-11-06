Ev kirasını ödeyemeyen çift 8 çocuğuyla sokakta kaldı

Adana’da 8 çocukları bulunan Murat ve Oya Yüksel çifti, ev kirasını ödeyemedikleri için evden atılınca sokakta kaldı.

İHA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 22:17
Ev kirasını ödeyemeyen çift 8 çocuğuyla sokakta kaldı
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Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi’nde oturan 8 çocuk sahibi Murat ve Oya Yüksel (34) çifti, iddiaya göre 3 ay önce ev kirasını ödeyemedikleri gerekçesiyle evden atıldı. 

Ekonomik durumlarının yetersizliğinden dolayı başka bir eve de taşınamayan aile, parkta kurdukları çadırda kalmaya başladı. 

Aile, Akıncılar Kapalı Semt Pazarı yakında kurdukları çadırda yaşıyor. Eşyalarıyla birlikte sokakta kalan ailenin çocukları ise okula gitmek istiyor.

“OKULA GİTMEK İSTİYORUM”

Çiftin 8 yaşındaki kızları Serpil, okula gitmek istediğini ancak çadırda kaldığı için okula gidemediğini söyleyerek, “Burada okula gidemiyorum. Bizi evden attılar. Burada yaşamakta zorlanıyoruz. Okula gitmek istiyorum, okul çantam olmasını istiyorum” dedi.


Adana ev sahibi kiracı

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