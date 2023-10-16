'Gürültü' tartışması feci bitti: Ev sahibi kiracısını vurdu!
Sultangazi'de kiracı iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Kiracılardan birinin ev sahibini aramasıyla olay büyüdü. Ev sahibi, tartışan kiracılarından birine üç el ateş etti.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinin İsmetpaşa Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, aynı binada kiracı olan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından kiracılardan biri ev sahibini arayarak olanları anlattı. Ev sahibi ise kendisini arayan kiracısı ile telefonda tartışarak görüşmeyi sonlandırdı.
Kiracı bu sefer de damadı Selahattin Kaçmazer'i arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine Kaçmazer, ev sahibini arayarak tepki gösterdi. Kaçmazer, daha sonra kaynanasının yanına gitti.
TARTIŞMA DEVAM ETTİ
Kısa bir süre sonra Arnavutköy'de yaşadığı öğrenilen ev sahibi ve kardeşi olay yerine geldi. Taraflar arasında yaşanan tartışma burada da devam etti.
Tartışma sırasında ev sahibi belindeki tabancayı çıkarak Kaçmazer'e üç el ateş etti. Kurşunlar, Kaçmazer'in her iki bacağına isabet etti. Ev sahibi ve kardeşi geldikleri araca binerek olay yerinden kaçarken Kaçmazer yakınları tarafından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü.
Burada ilk müdahalesi yapılan Kaçmazer, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Kaçmazel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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