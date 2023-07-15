Ev sahibi kiracı kavgası büyüyor!

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:00

Türkiye’de kiracılar ile ev sahipleri arasındaki gerilim gün geçtikçe tırmanıyor. Gerilimler yer yer yaralamalı ve ölümlü kavgalara da neden oluyor.

Cumhuriyet konuya ilişkin Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ayar ve Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile konuştu.

(Ahmet Ayar)



‘VİCDANİ YAKLAŞILMALI’

Hukuki bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Ahmet Ayar, “17. yüzyılda yaşanan bilimsel devrimin önemli kahramanlarından Francis Bacon’un bir sözünü hatırlatmakta fayda var. Bacon, “Nedenin bilinmemesi sonucu olumsuz yönde etkiler” diyor. Gerçekten de bugün toplumda yaşanan kiraya veren-kiracı arasındaki uyuşmazlıkların temel nedeni sosyolojik, demografik ve ekonomiktir. Enflasyonun son yıllarda yüzde 100’ün üzerinde olduğu bir ülkede konut kiralarında yasal sınırlar getirmek yaraya geçici olarak merhem olmak demektir. Bu yasal düzenlemeler uzun vadede toplumsal barışı sağlamaz. Dolayısıyla bu süreçte hem devlet olarak hem de vatandaş olarak meseleye sadece hukuki değil vicdani yönden de yaklaşmak gerekiyor. Son tahlilde ise uzun vadede bu sorunlarla karşılaşmamak için toplumsal kalkınmayı ve üretim ekonomisini sağlamamız gerekiyor” dedi.

(Aydın Ağaoğlu)



Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise “Kira geliriyle geçinmek durumunda olan ev sahipleri ya da komşusunun daha fazla kiraya evini kiraladığını gören mülk sahipleri kiracılarına baskı uygulamaya başladı. Kiracı ev sahibi arasında huzursuzluk baş gösterdi. Yüzde 25’lik zam hiçbir ev sahibini tatmin etmedi. Dolayısıyla bu toptancı kararın gözden geçirilmesi bir an evvel sağlıklı karar alınması lazım” diye konuştu.

KAN DÖKÜLDÜ

İzmir’in Balçova ilçesinde geçen gün kira artışı nedeniyle ev sahibi kiracısını bıçaklayarak yaraladı. Mersin’de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmada, kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi yaşamını yitirdi. Ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan kavgalarda 1 ayda en az 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi ise yaralandı.