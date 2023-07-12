İzmir'de ev sahibi-kiracı kavgası: 1 yaralı
İzmir'de kira artışı nedeniyle kiracısını bıçaklayan ev sahibi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İzmir'in Balçova ilçesi Korutürk Mahallesi'nde Y. S. ile ev sahibi A.A. arasında kira artışı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından A.A., Y. S.’yi karnından ve kolundan bıçaklayarak yaraladı ve olay yerinden kaçtı.
Yaralanan kiracı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli ev sahibi ise suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ev sahibi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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