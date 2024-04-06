Ev sahibi-kiracı kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 6 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 06.04.2024 - 10:25

Güncelleme: 06.04.2024 - 10:26

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın en üst katında oturan Ali S., bir süre önce 3. katta bulanan dairesini Mustafa K.'ye kiraladı.

Ev sahibi Ali S., Mustafa K.'nin evinden çıkmasını istedi. Evden çıkmayan Mustafa K. ile ev sahibi Ali S. arasında tartışma çıktı. Büyüyerek devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

6 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya yakınlarının da dahil olmasıyla birlikte taraflar birbirlerine sopa ve taşlarla saldırmaya başladı. Kavgada sopa ve taş isabet eden 6 kişi yaralandı.

Olayda kontrolden çıkan öfkeli bir kişi araçlara sopayla vurarak içindeki kıyafetleri yerlere savurdu. Ardından başka bir kişi ise binaya taş ve sopa fırlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. İfade için karakola götürülen taraflar ise birbirinden şikayetçi oldu.

O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.