Ev sahibi kiracısını sopayla dövüp ölümüne neden oldu

29.08.2025 15:10:00
Adana’nın Kozan ilçesinde bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla dövüp ölümüne neden oldu.

Olay, Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Yener R., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ev sahibi, sopayla kiracısı Başak’a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Evine giden kiracı, evde fenalaşınca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay sonrası kaçan Yener R.’yi arama çalışması ise sürüyor.

