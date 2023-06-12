Ev sahibi zulmü devam ediyor: Kiracı olduğu evden eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:24

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:24

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde bir evde ailesiyle birlikte kiracı olarak yaşayan Şerife Topuz, evden çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Topuz ailesi iki yıldır düzenli olarak kira ödedikleri evden eşyaları ile birlikte sokağa atıldı.

Kendisinin haberi olmadan tahliye taahhütnamesi imzalatıldığını söyleyen Şerife Topuz, ev sahibinin ‘Kızım gelecek’ diyerek evden çıkmalarını istediğini belirtti. Kira artırımlarını kabul etmelerine rağmen evden çıkartıldıkların ifade eden Topuz, ev sahibinin daireye daha yüksek bir fiyattan kiralık ilanı verdiğini iddia etti.

“EŞYALARIMIZI TALAN ETTİLER”

Evden atılma sürecini anlatan Şerife Topuz, “Evi 2 yıl önce tutmuştuk. Bir yıl bitti, ikinci aya girdiğimizde kiraya artış yaptı, kabul ettik. İkinci yılımızın dolmasına 3 ay vardı. Tekrardan zam istediler, 3 buçuk bin lira dediler. ‘Tamam’ dedim kabul ettim. Ardından bizi avukata vermişler. İhbarname geldi, taahhütname imzalatmışlar. Fakat ben taahhütnamenin ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra avukat geldi ‘Evden çıkacaksınız’ dedi. Avukat bize 3 ay gün tanıdı ama imkansızlıktan evi bulup tutamadık. Daha sonra avukat geldi, evi boşalttılar. Bir saatin içinde bizim eşyamızı talan ettiler. Burada bütün eşyalarımız kırıldı. Ev sahibi ‘kızımı getireceğim’ dedi ama ben inanmadım. Daha önce de başka kiracıya ‘Oğlumu getireceğim’ demiş. Bizi evden çıkarttı, şimdi 7 buçuk bin liraya kiraya veriyor. Buna vicdanı nasıl el verdi? Bizim psikolojimiz bozuldu. Bize iftira atıyor. 4 aylık kiramı vermediler öyle çıkardım diye. Kendi ‘kızımı getireceğim’ dedi, hala kızı gelecek” dedi.