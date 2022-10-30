Ev sahibinden görülmemiş zulüm: 200 kiracısını 'icraya' verdi

30 Ekim 2022 Pazar, 12:32

‘Pes’ dedirten olay, Ankara'da yaşandı. Kentte bir ev sahibi kiracılarla yapılan anlaşmanın yazılı olmamasını lehine kullanarak yeni dönem kirası dışında son 5 yılın farkını talep ederek avukatı aracılığıyla yaklaşık 200 kiracısına icra işlemi başlattı.

Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi ise bu fırsatçılığa ‘dur’ dedi. Ev sahibinin 600 sayfalık banka hesap dökümü ile kira sözleşmesini incelemesiyle gerçek ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Ömer Çetin’in haberine göre; kiracılar davayı kazanırken, ev sahibinin yaptırımı ve haciz işlemlerinin hepsi iptal oldu.

HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Serhat Mahallesinde bulunan Tümerkent sitesinde yaşayan 200 kiracı, ellerine ulaşan icra kâğıdı ile hayatlarının şokunu yaşadı.

Ev sahibi İbrahim Tümer, kira hukukunda kiracı her kira döneminde mutlaka bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması artışı yapmak zorunda maddesinden yararlandı ve kiracılarla yapılan anlaşmanın yazılı olmamasını lehine kullanarak yeni dönem kirası dışında son 5 yılın farkını talep ederek avukatları aracılığıyla icra işlemlerini başlattı.

'EVİ BOŞALTIRSAN İCRAYI DURDURURUM' TEHDİDİ

Kiracılar olup biteni anlamak için ev sahibini aradıklarında ise; gerçek ortaya çıktı. Ev sahibi istediği zam oranını talep ederken, evi boşaltması durumunda icrayı durduracağı tehdidinde bulundu.

Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, ev sahibi tarafından icraya verilen müvekkilinin davayı kazandığını aktardı.

600 SAYFA BANKA HESAP DÖKÜMÜ İNCELENDİ

Mahkeme heyeti bankadan ödenen kiraların dökümünü istediğini anlatan Gündoğmuş, "600 sayfalık banka hesabı dökümü geldi. Bu hesapların hepsini bende tek tek inceledim. 2017-2018 yıllarında Tümerkent Sitesinde kiraya çıkanların 2 yılda bir zam yapıldığını 10 kiracıda kanıtladım. Mahkeme ev sahibinin lehine karar vererek davayı kazandık. Ev sahibinin yaptırımı ve haciz işlemlerinin hepsi iptal oldu. Kiracı kirasını vaktinde ödediği sürece evinde oturmaya devam edecek" dedi.