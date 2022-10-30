Ev sahibinden görülmemiş zulüm: 200 kiracısını 'icraya' verdi
TÜFE’deki artışı gerekçe gösteren Ankara'daki bir ev sahibi, 200 kiracısını icraya verdi. İcra yoluna giderek zam tehdidinde bulunan ev sahibine mahkeme ise 'Dur' dedi. Mahkeme haciz işlemini iptal etti.
‘Pes’ dedirten olay, Ankara'da yaşandı. Kentte bir ev sahibi
kiracılarla yapılan anlaşmanın yazılı olmamasını lehine kullanarak yeni dönem
kirası dışında son 5 yılın farkını talep ederek avukatı aracılığıyla yaklaşık
200 kiracısına icra işlemi başlattı.
Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi ise bu fırsatçılığa ‘dur’
dedi. Ev sahibinin 600 sayfalık banka hesap dökümü ile kira sözleşmesini
incelemesiyle gerçek ortaya çıktı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Ömer Çetin’in
haberine göre; kiracılar davayı kazanırken, ev sahibinin yaptırımı ve haciz
işlemlerinin hepsi iptal oldu.
HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR
Ankara'nın Yenimahalle İlçesi Serhat Mahallesinde bulunan
Tümerkent sitesinde yaşayan 200 kiracı, ellerine ulaşan icra kâğıdı ile
hayatlarının şokunu yaşadı.
Ev sahibi İbrahim Tümer, kira hukukunda kiracı her kira döneminde mutlaka bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması artışı yapmak zorunda maddesinden yararlandı ve kiracılarla yapılan anlaşmanın yazılı olmamasını lehine kullanarak yeni dönem kirası dışında son 5 yılın farkını talep ederek avukatları aracılığıyla icra işlemlerini başlattı.
'EVİ BOŞALTIRSAN İCRAYI DURDURURUM' TEHDİDİ
Kiracılar olup biteni anlamak için ev sahibini aradıklarında ise; gerçek ortaya çıktı. Ev sahibi istediği zam oranını talep ederken, evi boşaltması durumunda icrayı durduracağı tehdidinde bulundu.
Avukat Oğuzhan
Muhammet Gündoğmuş, ev sahibi tarafından icraya verilen müvekkilinin davayı
kazandığını aktardı.
600 SAYFA BANKA HESAP DÖKÜMÜ İNCELENDİ
Mahkeme heyeti bankadan ödenen kiraların dökümünü istediğini anlatan Gündoğmuş, "600 sayfalık banka hesabı dökümü geldi. Bu hesapların hepsini bende tek tek inceledim. 2017-2018 yıllarında Tümerkent Sitesinde kiraya çıkanların 2 yılda bir zam yapıldığını 10 kiracıda kanıtladım. Mahkeme ev sahibinin lehine karar vererek davayı kazandık. Ev sahibinin yaptırımı ve haciz işlemlerinin hepsi iptal oldu. Kiracı kirasını vaktinde ödediği sürece evinde oturmaya devam edecek" dedi.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi