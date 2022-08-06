Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ev sahibi ile tartışan kiracı iddiaya göre evi ateşe verdi. Kiracı İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:22
Ev sahibine kızan kiracı evi ateşe verdi
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Aydın Nazilli'de Yıldıztepe Mahallesi 61 sokaktaki bir apartmanda öğle saatlerinde bir olay meydana geldi.

Aparmanın 3'üncü katında oturan kiracı İ.A. henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi ile tartıştı.

Ev sahibine kızan öfkeli kiracı iddiaya göre aldığı alkolın de etkisi ile evi ateşe verdi. Evin mutfak kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Kiracı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



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