Kirayı geciktirdi, ev sahibi çelik kapıyı çaldı

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Adana’da bir ev sahibi, 3 ay kirasını geciktiren kiracısının çelik kapısını çalıp elektriğini kestirdi. Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı.

IHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:19

Adana'da 31 yaşındaki Hacer Kondu, yaklaşık 1 sene önce 2 çocuğuyla birlikte merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde M.D. isimli şahsın evini aylık 1200 liraya kiraladı. Ancak Kondu, iddiaya göre, 3 aydır kirasını ödeyemedi.

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