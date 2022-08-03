Ev sahibi ile kavga eden kiracı, müdahale eden polisi vurup intihar etti

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Bursa'da ev sahibi ile kavga eden kiracı ihbar üzerine olay yerine gelip kavgaya müdahale eden polis memurunu pompalı tüfek ile yaralayıp intihar etti.

DHA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:52

Bursa'nın Merkez Gürsu ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi’nde oturduğu evin sahibi ile tartışan M.B. isimli kiracı pompalı tüfekle tehditler savurunca olay polise intikal etti.

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Merkez Gürsu Bursa

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