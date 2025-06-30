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Ev sahibinin yılan paniği: Lavabonun içine sıkıştı!

Ev sahibinin yılan paniği: Lavabonun içine sıkıştı!

30.06.2025 12:04:00
Güncellenme:
DHA
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Ev sahibinin yılan paniği: Lavabonun içine sıkıştı!

Bayburt'ta bir evin lavabosuna girerek sıkışan yılan, ev sahibi Lokman Kelleci’nin lavaboyu çekiçle kırmasıyla kurtarıldı ve doğaya salındı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bayburt'ta evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı. Ev sahibinin lavaboyu çekiçle kırarak yılanı çıkarma anları cep telefonuyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Gümüşsu köyünde yaşayan Lokman Kelleci, evinin lavabosunun gider kısmındaki boruda yılan olduğunu fark etti.

Yılanı borudan çıkaramayan Kelleci, lavabosunu çekiçle kırdı. Kelleci, kırdığı lavaboda boruya sıkışan yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı. Kelleci’nin, yılanı çıkarma ve doğaya bırakma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülen

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