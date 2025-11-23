Cumhuriyet Gazetesi Logo
Evcil hayvan mezarlıklarında fiyatlar cep yakıyor: İstanbul’da 15 bin TL’ye defin!

23.11.2025 12:29:00
Haber Merkezi
Evcil hayvan sahipleri, can dostlarını kaybettikten sonra bile “cep yakıcı” fiyatlarla karşı karşıya: İstanbul’da defin ücreti 15 bin TL’ye kadar çıkıyor, Ankara’da 7 bin 500 TL’yi buluyor. Mezarlıklar, bu pahalı hizmetlerle dostlarını toprağa vermeyi adeta lüks haline getiriyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere pek çok kentte kurulan hayvan mezarlıkları, yaşamını yitiren evcil dostlar için düzenlenen törenlerle büyük ilgi görüyor. Ancak defin işlemlerinin fiyatları yurttaşın cebini yakıyor.

Takvim’in haberine göre, İstanbul’da ortalama 15 bin TL, Ankara’da ise 7 bin 500 TL karşılığında ölen hayvanlar evlerden alınarak özel kaplarda kefenlenip defin merkezlerine götürülüyor.

Özel mülklerde gerçekleştirilen definlerde, isteğe bağlı olarak mezar etrafına çit örülmesi, ağaç dikilmesi veya yıllık bakım anlaşmaları yapılabiliyor.

Ankara Elmadağ Deliler Köyü’nde bulunan hayvan mezarlığının yetkilisi Gültekin Şahin, en fazla kedi ve köpeklerin defnedildiğini, ancak hamster, papağan gibi farklı türlerin de mezarlara kabul edildiğini belirtti. Şahin, “Ölen atını bile defnettirmek isteyen oldu ancak mevcut ekipmanla bunu gerçekleştiremiyoruz” dedi.

