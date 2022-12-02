Galler'de yardım kuruluşu görevlisi insanların yokluktan evcil hayvan maması yediğine tanık olduğunu söyledi
Birleşik Krallık’ta yüzde 11,1’le son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon milyonlarca kişinin hayatını zorlaştırırken, Galler’de bir yardım kuruluş çalışanı, bazı insanların kedi-köpek maması yediklerine tanık olduğunu söyledi.
Cardiff’in Trowbridge semtinde yoksullara sembolik fiyatlarla gıda satışı yapan bir kuruluşun sorumlusu olan Mark Seed, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Hâlâ, kedi-köpek maması yiyen insanlar görmenin şokunu yaşıyorum. Yemeklerini radyatör üstünde ya da mumla ısıtmaya çalışan insanlar gördüm. Bunlar ürkütücü gerçekler” dedi.
Cardiff’in gelişen bir kent olmasına rağmen şehrin birçok yerinde yoksul bölgeler oluştuğunu belirten Seed, “Tüm dünyada ekonomik değişim var. Dünya değişiyor ve insanlar zorluk çekiyor. Yüksek binalar yapılıyor, şirketler buraya geliyor. Ama bir uçurum var ve bunu kapamaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Seed’in çalıştığı Your Local Pantry adlı kuruluş, her hafta Cuma günleri, bir ailenin haftalık mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak gıda sepetleri satıyor.
Gerçek fiyatı 25 sterline kadar çıkan bu sepetler üyelere 5 sterlinden satılıyor.
Kuruluşun bu bölgede 160’tan fazla üyesi var.
LSE: Brexit gıda harcamalarını artırdı
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık, 2016’da yapılan Brexit referandumunun ardından 31 Ocak 2020’de Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmıştı.
Hükümet ülkedeki ekonomik krizi büyük ölçüde pandemiye, Ukrayna’nın işgaline ve diğer uluslararası gelişmelere bağlıyor.
Ancak birçok uzman Brexit’in de ekonomik gerilemede önemli payı olduğuna vurgu yapıyor.
London School of Economics’in araştırmasına göre Brexit 2 yılda Birleşik Krallık’ta hane başına 210 sterlin ek gıda maliyeti getirdi.
Toplam maliyetin 5,84 milyar sterlin olduğunu hesaplayan uzmanlara göre AB'den ithal edilen gıdaların fiyatları gümrük işlemleri nedeniyle yüzde 6 arttı.
Araştırmaya göre Brexit’ten sonra Birleşik Krallık’taki gıda üreticilerinin rekabet gücü azaldı.
LSE uzmanları, gıda fiyatlarındaki artışından gelirlerinin daha büyük bölümünü bu harcamalara aktarmak zorunda kalan yoksul kesimleri daha çok etkilediğine dikkat çekti.
Video Haberler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
En Çok Okunan Haberler
-
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme
- Kalın küplere bindi, yayını yarıda kesti
- Yeni üçlü tehlike...
- Bursa'da termik santral yakınlarına eğitim uçağı düştü
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Asgari ücrette takvim belli oldu
- Su samurlarının kavgası kameralara yansıdı
- Cumhuriyet'e açıklamıştı: Dündar'ın programı netleşti