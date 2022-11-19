Evcil hayvanı olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık

19 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

26 Şubat 2018 tarihinde 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmeliğe ilişkin evde yaşayan kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi.

Bu çerçevede mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Uygulamayla hem hayvanların kayıt altına alınması hem de oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çip uygulamasında son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu hatırlatan veteriner hekim Mehmet Deniz, bu tarihten itibaren çip taktırmayanlara 5199 sayılı kanun gereği para cezası uygulanacağı ve 1 Ocak 2023 yılından sonrada cezanın ödendikten sonra çip takma işlemi yapılacağı öngörüsünde bulundu.



Mikroçip uygulamasının nasıl yapıldığını anlatan veteriner hekim Mehmet Deniz, “Çok basit bir işlem. Kedi ve köpeğimiz sakin durduğu sürece aşı yaparmış gibi direk derisinin altına pirinç tanesi kadar implantı yerleştiriyoruz. İki tane kürek kemiğinin arasına yerleştiriliyor. Dışarıdan GPS ile takip etme gibi bir imkanınız yok sadece vatandaşlarda olduğu gibi kimlik numarası üzerinden seri numarasıyla birlikte çiplenme ve bunun da yavaş yavaş sisteme entegrasyonu olsun diye yapılan bir süreç bu. Bu sene 31 Aralık tarihine kadar son. Yeni karnemiz ve seri numarası olan sisteme yerleştirilen işlemler var bunlarla birlikte takibini yapıyoruz. Hayvanımız kaybolduğu veya yeni bir doğum olduğu zaman, geçirdiği operasyonlar da olmak üzere hepsinin takibinin yapıldığı bir sistem. Kayıp durumlarında GPS gibi takip edemiyorsunuz ama kayıp ibaresi sistemde gözüktüğü için getiren vatandaş asıl sahibi mi değil mi diye anlaşılması üzerine yapılan ve kaybolduğu zamanda kolaylık sağlayan işlem olacak bizler ve vatandaşlar için” dedi.



Çip taktırmayan kişilere karşı oluşabilecek yaptırımlar hakkında öngörüde bulunan Deniz, “Yaptırılmazsa şöyle bir yaptırımı olabilecek; ilerleyen zamanlarda muhtemelen çipi olmayan hayvanların sokak hayvanı olabileceğini söyleyebilecekler ve buna belediye bakmakla yükümlüdür. Bu durumda çip yoksa evde beslenen hayvana herhangi bir işlem yapamayacağız. O yüzden bu süreci zorunlu hale getirdiler. Ülkede ne kadar evde bakılan kedi, köpek ve gelinciğimiz varsa onların kayda alınarak takibinin yapılması açısından yapılan bir işlem. Bireysel olarak o canlıya evde baktığımız için takibi ve sorumluluğu yapılıyor mu? Yoksa yapılmıyor mu? Diye bu şekilde çip işlemleri yapılıyor” diye konuştu.



Mikroçip uygulamasında son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu hatırlatan veteriner hekim Mehmet Deniz, “Bu dostlarımızın dışarıya çıkmama, evde durma gibi durumları olduğu için kaçma durumunda sokağa çıktığı zaman üzerinde çip yoksa sokaktaki hayvanlarla belediye ve devletin gözünde eş değer olacak. Üzerinde herhangi bir hak iddia edilemeyecek, çipi olduğu zaman diyebileceksiniz benim çipim var, karnesi bu, çipteki seri numarası benim üzerime kayıtlı ve bu hayvan benim evcil bir dostum tarzında söyleyebileceksiniz. Eğer bu şekilde çip taktırmazsanız, sokak hayvanına olan bir muamele sizin baktığınız hayvanınıza da aynı şekilde yapılabilir. Şu anda 200 TL gibi bir fiyatı var ve bunu karşılayamayan vatandaş için Tarım İlçe Müdürlükleri ve Orman Müdürlüklerinde daha uygun fiyatlara bu işlemler yapılıyor ve 31 Aralık son gün” şeklinde konuştu.

