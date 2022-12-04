Evcil hayvan sahipleri dikkat! Yasal süre doluyor
Sahipli hayvanlara mikroçip uygulaması devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın zorunlu kıldığı uygulama için son tarih ise 31 Aralık.
Tarım ve Orman Bakanlığı, evcil hayvanlarının takibinin sağlanacağı mikroçip teknolojisine geçişin son tarihin 31 Aralık olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Evcil kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik, 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yürürlükle hayata geçirildi. Yönetmeliğe göre, 31 Aralık 2022 tarihine kadar da sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin deri altlarına mikroçip takılarak elektronik ortamda kayıt altına alınmaları zorunlu hale getirildi.
Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayan hayvan sahiplerine ise 5199 sayılı kanun doğrultusunda idari para cezası uygulanacağı bildirildi. Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık’a ise sayılı günler kaldı.
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