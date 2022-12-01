Edirne'de kedi ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

01 Aralık 2022 Perşembe, 16:23

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi'nde yıkılmış bir evin bahçe kısmında dün 15 ölü kedi bulundu. Hayvanseverlerin şikayetiyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis yaptığı incelemede belirli tarihler arasında kedilerin öldüğünü tespit etti. Durum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Yetkililer, ölü kedilerden numune alıp inceleme başlattı. Edirne'deki hayvanseverler, kedilerin zehir verilerek öldürüldüğünü iddia etti.

Mahallede oturan Derin Özlü de "Ben çok üzüldüm. Kendi kedim de var. Bir de bu soğuk havalarda hayvanlar sığınmak için bir yerlerde duruyorlar. Ne zararları vardı da zehirlediler ya da başka bir şey yaptılar bilmiyorum" dedi.

Açelya Kahve ise üzüntüsünü dile getirerek, "Çok korkunç bir olay. Çok üzüldük. Çünkü hayvanların hiçbir zararı yok" ifadelerini kullandı.

'HAYVANLAR KONUSUNDA ÇOK BİLİNÇSİZİZ'

Edirne Doğa, Çevre ve Sokak Hayvanları Koruma Derneği (EDSHAYKO) yönetimi ve üyeleri, olay üzerine Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Dernek başkanı Simge Çalışkan, "Çok üzgünüz. Biz senelerdir burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama Edirne halkı da çok bilinçsiz. Aslında Türkiye olarak hayvanlar konusunda çok bilinçsiziz. Bizim yapmak istediğimiz onlara alan sunmak. Mama yardımı, tedavi, kısırlaştırma istiyoruz. Bunun için sokak hayvanlarımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

EDSHAYKO Başkan Yardımcısı Mürvet Taşvur ise ölen kedilerin zehirlendiğini iddia ederek, "Muhtemelen zehirlenmiş diye düşünüyoruz ki büyük bir ihtimalle de öyle. Çünkü hayvanların çoğu kusarak can vermiş. Otopsi sonucunu bekliyoruz. İnsanların pek duyarlı olmadığını gördük" diye konuştu.