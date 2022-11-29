Bu da 'ekmeğinin peşinde koşan' kedi
Elazığ’da kadınların imece usulü kış hazırlık telaşı başladı.
Günün ilk ışıklarıyla yakılan tandırda pişirilen ekmeklere ulaşmak isteyen kedinin sevimli halleri gülümsetti.
Soğuk havaların başlaması ile birlikte kadınlar arasında kış hazırlıkları telaşı da başladı.
Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, sabahın erken saatlerinde yaktıkları tandırda imece usulü her gün ekmek pişiriyor.
Pişirilen ekmeklere ulaşmak isteyen bir kedinin sevimli halleri ise gülümsetti.
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