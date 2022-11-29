Bu da 'ekmeğinin peşinde koşan' kedi

İHA
29 Kasım 2022 Salı, 12:23
<p>Elazığ’da kadınların imece usulü kış hazırlık telaşı başladı. </p>

Elazığ’da kadınların imece usulü kış hazırlık telaşı başladı. 

<p>Günün ilk ışıklarıyla yakılan tandırda pişirilen ekmeklere ulaşmak isteyen kedinin sevimli halleri gülümsetti. </p>

Günün ilk ışıklarıyla yakılan tandırda pişirilen ekmeklere ulaşmak isteyen kedinin sevimli halleri gülümsetti. 

<p>Soğuk havaların başlaması ile birlikte kadınlar arasında kış hazırlıkları telaşı da başladı. </p>

Soğuk havaların başlaması ile birlikte kadınlar arasında kış hazırlıkları telaşı da başladı. 

<p>Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, sabahın erken saatlerinde yaktıkları tandırda imece usulü her gün ekmek pişiriyor. </p>

Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, sabahın erken saatlerinde yaktıkları tandırda imece usulü her gün ekmek pişiriyor. 

<p>Pişirilen ekmeklere ulaşmak isteyen bir kedinin sevimli halleri ise gülümsetti. </p>

Pişirilen ekmeklere ulaşmak isteyen bir kedinin sevimli halleri ise gülümsetti. 

Elazığ Kedi

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